Anche nella puntata di ieri di Quarto Grado si è trattato ampiamente il caso di Garlasco e si è partiti dalle ultime indiscrezioni inerenti l’omicidio di Chiara Poggi, quello di un possibile dna trovato sulla bocca della vittima che apparterebbe ad “ignoto 3”. Gianluigi Nuzzi ha aperto parlando di “possibile notizia clamorosa” e la giornalista del talk, Martina Maltagliati ha cercato di fare chiarezza spiegando cosa sarebbe emerso: “Sono arrivati i primi risultati del tampone orale fatto a Chiara Poggi, ci sarebbe un dna sicuramente maschile, una porzione piccolissima tutta corrispondente al dna dell’assistente tecnico del medico Ballardini, assistente del medico che fece l’autopsia a Chiara e quindi si potrebbe trattare di inquinamento. Ci potrebbe essere un altro dna, davvero ignoto, sempre sulla garza, e sarebbe una notizia clamorosa, non attribuito e non confrontabile con tutti i dna già in possesso. Sarebbe una notizia clamorosa – ribadisce – perchè nel processo per l’omicidio di Melania Rea il dna nella bocca aveva garantito alla giustizia il marito Parolisi”. Quindi ha aggiunto: “Il dna di ignoto 3 è più ricco di quello del tecnico Ballardini e più ricco e corposo di quello trovato sulle unghie di Chiara Poggi e questo secondo dna sarebbe stato mandato dal perito della polizia scientifica a tutti i consulenti, ma c’è segretezza e prudenza perchè si tratta di primi risultati non ancora ripetuti, bisognerà capire se si troverà un match completo”.

Poi aggiunge: “La genetista Denise Albani – quella che supervisiona l’incidente probatorio – parla al plurale, di concentrazioni diverse, e quindi vuole andare avanti. Mentre sul tappetino ci sarebbe il sangue di Chiara Poggi ma anche quello del papà di Giuseppe Poggi, dna confrontato con i mozziconi della sigaretta, che però si vuole confermare perchè non si ha la certezza scientifica che quei mozziconi fossero proprio di Giuseppe Poggi”. Carmelo Abbate, presente in studio, commenta: “Tampone orale bocca di Chiara Poggi, a me risulta così: 5 garze, prime tre garze non hanno dato esito, una garza laterale ha dato esito tecnico laboratorio, ultima garza palato-lingua ha dato un profilo genetico importante con una ripetizione, che non è del medico, del suo assistente, escluso il medico del 118, escluso della polizia scientifica, escluso di Capra e Garofano, esclusi Sempio e Stasi. E’ un’altra persona, la notizia è clamorosa, toglie definitivamente Stasi da questa storia. E’ un profilo importante, o dobbiamo pensare che i carabinieri hanno messo le dita in bocca alla vittima ma lo escludo, allora non è stato Stasi. A me confermano che c’è un profilo importante da non contaminazione – aggiunge – palato lingue che ci fa pensare qualcuno che ha morso, qualcuno che mette una mano in bocca alla vittima.

E ancora: “Non è Sempio, non è Stati allora noi dobbiamo pensare ad un assassino che in qualche modo infierisce. A mio avviso non è una suggestione. Ripeto, sono esclusi tutti i soggetti che hanno operato. Noi abbiamo una persona in carcere con un tampone orale sulla vittima che viene fatto oggi nel 2025. Fu un errore clamoroso non prendere il dna. Stasi è l’unico condannato senza alcuna traccia”. Il generale Garofano, consulente di Sempio, però non ci sta: “I risultati li conosco ma non posso chiarirli perchè tradirei il segreto istruttorio, quello che ha affermato Carmelo non mi risulta, non vedo questi risultati eclatanti, vedremo cosa emergerà ma normalmente la seconda analisi conferma la prima, si fa proprio perchè il risultato sia consolidato, a me queste novità non mi risultano”.

E ancora: “Si parla soltanto di un dna Y quindi non c’è niente di altri cromosomi, abbiamo solo una parziale maschile unica, tratta da una sola garza che è stata messa tutta insieme per fare un prelievo. Il risultato è assolutamente non eclatante e sconvolgente, costruzioni suggestive”. Quindi aggiunge, sempre rivolgendosi ad Abbate: “Con tutto il rispetto per i giornalisti che fanno un lavoro prezioso, noi eravamo lì, sappiamo i risultati e mi limito a dire che questo risultato clamoroso non c’è. Lo stabilirà il perito ma ribadisco che non c’è niente di eclatante”. Poi precisa: “All’epoca il ris fece il tampone del dna, cercavano del liquido seminale che diede esito negativo e sulla base di questo si decise di non fare l’esame del dna”.



Sulla questione è intervenuto anche l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che ha precisato: “Questa notizia sposta solo l’equilibrio della possibilità di inquinamento delle prove che ci fu durante la prima indagine, per il resto non posso dire altro, non abbiamo elementi concreti per dire altro. Io non ho ricevuto i tracciati, non mi risulta ancora, a meno che non me li abbiano spediti mentre venivo qui”.

Infine le parole di Radaelli, criminalista e consulente della famiglia Poggi: “Per le informazioni che abbiamo oggi quella di Abbate è una notizia priva di fondamento. Le informazioni che ho io di questa mattina sono di un unico dna che sarebbe quello del tecnico, che cosa sia successo nel pomeriggio non lo so dire, ma si è sempre parlato di quantità infinitesimale di materiale. A noi non risulta ignoto 3, abbiamo ricevuto una informativa dei periti come l’ha ricevuta il dottor Capra – genetista della famiglia Poggi – non si è trattato di 5 garze ma di un’unica garza utilizzata per il prelievo orale su cui sono stati fatti 5 diversi prelievi”. Si tratta di una nuova suggestione giornalistica come la definisce Garofano o c’è davvero qualcosa di concreto in questa notizia? Se sì sarebbe davvero clamoroso.