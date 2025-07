Il delitto di Garlasco stamane a Morning News con gli ultimi aggiornamenti sull'incidente probatorio che si terrà oggi

Appuntamento molto importante per quanto riguarda la nuova indagine su Garlasco, visto che oggi proseguirà l’incidente probatorio in quel di Milano. I periti nominati dal Gip Garlaschelli, i consulenti di parte e gli avvocati, continueranno ad analizzare i reperti, a cominciare dalla porzione del tappetino del bagno con l’impronta dell’assassino, 3 tracce di sangue all’epoca analizzate che non avevano dato alcun esito, altre tracce biologiche su Chiara Poggi e il capello trovato nella spazzatura di Chiara lungo circa 3 centimetri, spazzatura dove, ricordiamo, è stato trovato solo dna di Chiara e sulla cannuccia dell’Estathe il dna di Stasi.

Garlasco, Lovati: "Non hanno nulla contro Sempio"/ "Spero non emergano ora nuovi testimoni falsi"

Attenzione anche all’impronta 33, la mano sulla parete destra del muro che porta alla cantina ma che i consulenti della difesa di Sempio e della famiglia di Poggi hanno smontato, parlando di sole 5 minuzie per cui non è possibile fare un confronto. Si deciderà inoltre di chi sono le tracce di dna sulle unghie di Chiara Poggi: due sarebbero i dna, entrambi maschili, e uno di questi secondo la procura sarebbe di Andrea Sempio.

Garlasco, Bocellari: "La procura chiese l'assoluzione di Stasi in Cassazione"/ "Basta pressioni mediatiche"

DELITTO DI GARLASCO, TANTI SCOOP MA NESSUNA NOVITA’

Ovviamente continuerà il grande scontro delle ultime settimane fra i legali dell’unico indagato (ricordiamo, accusato di omicidio in concorso) e quelli di Alberto Stasi e la procura, questi ultimi, sicuri di poter riscrivere la storia di Garlasco, l’omicidio della povera Chiara Poggi del 13 agosto 2007. Sarà quindi una nuova lunghissima giornata e vedremo gli aggiornamenti che emergeranno nelle prossime ore.

Ricordiamo che fino ad oggi non sono emerse novità eclatanti e ogni “notizia bomba” è stata smontata con il passare delle ore e dei giorni. C’è quindi il rischio che anche l’incidente probatorio odierno si concluda con un nulla di fatto? Tutto è possibile ma è certo che per il momento la storia di Garlasco di 18 anni fa non è ancora stata riscritta nonostante scoop, indiscrezioni, notizie e super testimoni.

Delitto di Garlasco/ Mattia Capra accusa: “In tv ogni cosa detta a favore di Sempio è stata tagliata!”