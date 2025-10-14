A Storie Italiane vi era Armando Palmegiani per parlare di Garlasco e del caso Sempio-Lovati: ecco che cosa ne pensa della vicenda

A Storie Italiane era ospite stamane Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio, criminologo e docente universitario. Interpellato sul futuro di Lovati, che potrebbe essere “abbandonato” dall’indagato, ha spiegato: “Non ci si annoia con il caso Garlasco, ogni giorno c’è qualcosa. Andrea Sempio confermerà Lovati? Dipende da Sempio. Io sono stato scelto dall’avvocato Taccia, non dal legale Lovati, che non mi conosceva affatto. Poi l’inizio non è stato dei migliori, visti i video usciti, ma ha comunque riconosciuto la professionalità e mi ha fatto piacere”. E ancora: “Sempio sceglierà la soluzione nei prossimi giorni, tenendo conto delle qualità dell’avvocato Lovati a livello di penalista, ma anche mediatico”.

Ricordiamo che venerdì sera Sempio, Lovati e Taccia, l’altro avvocato dell’indagato, si sono incontrati per decidere il da farsi e lo stesso Sempio, al termine del “meeting”, ha deciso di prendersi qualche giorno per riflettere su cosa fare. Pesano le recenti parole di Lovati, rilasciate a Fabrizio Corona sul caso Yara Gambirasio, che hanno comportato anche l’apertura di un procedimento disciplinare da parte dell’Ordine degli avvocati di Pavia.

DELITTO DI GARLASCO, IL FUTURO DI LOVATI: COSA DECIDERA’ SEMPIO?

Lo stesso penalista di Vigevano si è sempre giustificato dicendo che stava semplicemente interpretando un finto detective, tale Gerry la rana, che in sostanza stava fingendo; ma bisognerà capire se tale “giustificazione” reggerà all’accusa o meno. Ricordiamo che l’avvocato Lovati difende Andrea Sempio dal 2017, da quando è finito sotto indagine per la prima volta, e si dice certo di poter “scagionare” il suo assistito se quest’ultimo dovesse continuare a farsi difendere proprio da Lovati.

Vedremo quello che accadrà, ma la sensazione è che alla fine l’avvocato possa essere confermato, anche perché fino a oggi è sempre riuscito a dimostrare l’estraneità del suo assistito al caso di Garlasco. Certo è che, come ha detto Palmegiani, ogni giorno questa vicenda regala grandi colpi di scena, e chissà che il prossimo non riguardi proprio Lovati.

