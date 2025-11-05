Delitto di Garlasco, Palmegiani (consulente di Andrea Sempio): "Impronta 33 non può essere attribuita a lui, servono 16 punti ma ce ne sono 10". E su Bpa...

Il delitto di Garlasco è un caso complesso, ma proprio per questo può rappresentare una sfida interessante per Armando Palmegiani, nominato consulente da Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. «Anche se stressato, sono contento di aver accettato l’incarico», ha dichiarato il criminologo ed esperto della scena del crimine in un’intervista a Lombardia Nera.

Conosceva già abbastanza bene la vicenda, ma, assumendo l’incarico, ha avuto modo di approfondire alcuni dettagli. Pur avendo maturato la convinzione che Sempio sia estraneo al delitto di Garlasco, Palmegiani si sofferma sul quadro probatorio, sostenendo che non vi sarebbero elementi a carico dell’indagato.

Ad esempio, smonta la ricostruzione dell’impronta 33, attribuita dagli inquirenti a Sempio: la legge stabilisce che servono 16 punti di corrispondenza per identificare un’impronta digitale, ma in questo caso non si arriverebbe neppure a 15.

«All’inizio, quando ho visto la relazione — tra l’altro redatta da persone che conosco bene — ho fatto i complimenti; poi, però, me la sono andata a controllare con l’aiuto di un dattiloscopista che, secondo me, è il migliore che abbiamo. E lui non ne trova più di 9 o 10», ha spiegato Palmegiani.

DELITTO DI GARLASCO, DALLE MISURAZIONI ALLA BPA

Il criminologo si è soffermato anche sulle misurazioni effettuate su Andrea Sempio nelle scorse settimane, chiarendo di non conoscere la natura dell’esame, poiché il quesito della Procura di Pavia è coperto da segreto, ma ipotizzando che quelle rilevazioni servano a valutare un’eventuale compatibilità con elementi presenti sulla scena del delitto di Garlasco. «La dottoressa Cattaneo ha preso tutte le misure possibili, ma, in generale, è questo il lavoro degli antropologi», ha aggiunto Palmegiani.

Ha inoltre smentito l’ipotesi, attribuita alla dottoressa Cattaneo, di un’aggressione a Chiara Poggi in tre fasi, precisando che si tratta di indiscrezioni non suffragate da riscontri. «Non c’è un doppio punto, un secondo punto di aggressione. Il punto della scala è quello dell’aggressione. Il punto vicino alla porta non è dovuto a un’aggressione: lì c’è il corpo di Chiara che viene ruotato e urta il montante della porta», ha chiarito Palmegiani. Infine, ha osservato che, a suo giudizio, l’analisi BPA (Bloodstain Pattern Analysis) potrebbe non essere determinante per stabilire se nel delitto siano coinvolte più persone.