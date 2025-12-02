A Mattino 5 News, su Canale 5, si fa il punto sul delitto di Garlasco con l'intervista ad Armando Palmegiani e al genetista Fabbri: cosa è emerso

Si parla del delitto di Garlasco stamane a Mattino 5 News e ospite vi era in collegamento Armando Palmegiani, il consulente/criminologo del team difensivo di Andrea Sempio, ricordiamo, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Palmegiani ha spiegato, soffermandosi sul famoso DNA trovato sulle unghie della povera Chiara e che sarebbe comparabile con quello dell’indagato: “Il 22 giugno sono stato molto attaccato perché feci un video dove dicevo che poteva essere un cromosoma riferibile ad Andrea Sempio. Sbagliai perché avevo pochi dati e parlai di sopra le unghie invece che sotto”. Palmegiani ha continuato: “Non ci preoccupa questa notizia del DNA, noi stavamo analizzando i vari punti di contatto da giorni”.

Quindi ha voluto precisare: “In quel periodo tenendo conto che era uscita la traccia 33, io feci l’analisi su un’altra traccia, la macchia di sangue 45, che sta sotto la 33, e feci un articolo dicendo che la 45 potrebbe essere stata ‘intaccata’ dalla 33 e questo articolo lo mandai anche alla difesa di Stasi. Feci questo scritto per la difesa di Stasi perché per me era una cosa importante, perché la traccia 33 non è identificabile, ovviamente poi sarà oggetto di dibattimento”. Quindi ha aggiunto: “Era un parere pro veritate legando la 45 alla 33, io però non stavo andando contro una persona ma stavo solo legando due dati tecnici. Io non ho problemi, se questa relazione fosse contro Sempio mi rimuovano quando vogliono, io sto lavorando da un mese e mezzo in un certo modo ma se dovessero rimuovermi…”.

DELITTO DI GARLASCO, PALMEGIANI: “VI DICO QUESTA COSA PERCHE’…”

Quindi ha continuato: “Io in quel momento ho sentito Giada Bocellari (storico legale di Alberto Stasi, ndr) ma non ero consulente, ho sentito anche l’avvocato Tizzoni. L’ho voluta dire per un motivo, perché almeno chiarisco un punto visto che gira la voce che riemergerà questo articolo, che potete trovarlo sul web, meglio mettere le mani avanti”. Quindi è tornato sul DNA: “Pur riconducendo alla linea paterna, secondo me ci sarà un problema perché la biostatistica non aiuta, su quello siamo certi. Il campione italiano è di sole 5.000 persone e non possiamo fare biostatistica, non è attendibile”.

Quindi, a precisa domanda di Giuseppe Brindisi, ci ha tenuto a precisare: “Io non ho mai cambiato parere, è dal 22 giugno che dico che quel DNA potrebbe essere comparabile e non ho mai cambiato idea, l’unica cosa che ho sbagliato è stato che ho detto sopra invece che sotto”. Poi ha concluso: “Io sono prudente perché c’è una perizia, poi faccio un esempio fortissimo: Melania Rea, DNA dell’estetista ritrovato sul corpo nonostante l’avesse vista 10 giorni prima della morte, ma non c’era il DNA della figlia, che l’aveva presa per mano poco prima: il DNA non deve essere lasciato ma deve anche essere trovato”.

DELITTO DI GARLASCO, IL PUNTO DEL GENETISTA FABBRI

Il genetista Fabbri, consulente del team difensivo di Alberto Stasi, è stato ospite stamane di Mattino 5 News per parlare del giallo di Garlasco e, soffermandosi sul DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi, comparabile con quello di Sempio, ha precisato: “Un elemento strano che lascia pensare è che il DNA di un soggetto che a vario titolo può essere entrato in quella casa venga rilevato solo e soltanto su quel punto o eventualmente sull’impronta sulle scale. Materiale ce n’è, e in zone che lasciano accendere una lampadina; sarà ovviamente onere della procura sostenere che queste tracce del DNA siano collegate all’omicidio, fino a prova contraria Sempio è innocente. Atteggiamento di Sempio nelle foto? Non voglio desumere nulla, sarà la procura che deciderà se avranno rilievo o meno queste foto, così come non ho mai commentato l’atteggiamento di Stasi”.

Poi ha precisato che: “Il prelievo dai margini ungueali rappresenta un prelievo standard che ci può documentare un’eventuale difesa della vittima nei confronti dell’aggredito, parlo di un prelievo standard che si fa nell’autopsia pressoché sempre”. In merito alle scarse probabilità della biostatistica italiana: “Il calcolo di biostatistica siamo tenuti ad espletarlo, l’unico sistema per farlo sul cromosoma Y è quello dell’unico database utilizzabile, come fatto dalla dottoressa Albani, non ce ne sono altri”.

DELITTO DI GARLASCO, FABBRI: “QUEL DNA SUL TELECOMANDO…”

Sul fatto che sul telecomando trovato in casa a Garlasco vi fosse solo il DNA di Andrea Sempio: “Per ora riferire la contaminazione al telecomando è suggestione, perché il telecomando era sul divano; deve essere provato, se no è suggestivo come è suggestivo dire che l’indagato fosse lì, deve essere comprovato e questo sarà l’onere della difesa dimostrare che il telecomando è oggetto di contaminazione”.

Sulla validità della sua relazione all’epoca dell’indagine 2017, contestata invece dall’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, Fabbri chiarisce: “Il nostro operato è stato giudicato in maniera valida, la mia relazione fu depositata e corredata di foto, quindi una foto parla più di mille parole in termini di reperto. Io ho estrapolato un profilo da due o tre reperti ed è una prassi che viene fatta tutti i giorni, poi ho ottenuto un profilo genetico che è stato confermato dalla perizia del generale Garofano: analizzando un campione di saliva di Sempio, il generale Garofano ha ottenuto lo stesso risultato, che è quello sulla perizia che non è stata depositata”. Fabbri conclude: “Qualora il mio operato non fosse stato corretto avrei avuto una denuncia a mio carico, come è giusto che fosse”. Uno “scontro” a distanza quindi fra i due esperti, che sembrano pensarla diversamente sul DNA. In ogni caso entrambi sono giustamente prudenti: aspettiamo l’incidente probatorio del 18 dicembre.