Negli studi di Storie Italiane si parla del caso di Garlasco ed è stato intervistato Armando Palmegiani, nuovo consulente di Andrea Sempio

Grande esclusiva stamane di Storie Italiane sul caso di Garlasco: è stato intervistato Armando Palmegiani, ex poliziotto, professore universitario e criminologo, da poco nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio dopo l’addio del generale Garofano.

Palmegiani sembrerebbe aver cambiato idea sull’indagato dopo che negli scorsi mesi aveva dato come possibile la notizia che nel dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi vi fosse quello di Sempio, spiegando: “Al momento gli elementi emersi non mi sembrano particolarmente probatori, il dna sulle unghie? Credo sia prematuro ma al momento non c’è alcun elemento che incastra il quadro probatorio, non c’è la pistola fumante”. Sulla nuova indagine: “Si sta svolgendo a 360 gradi per cercare elementi probatori, credo che la procura non abbia tralasciato nulla. Bisogna vedere gli elementi e dargli un giusto senso logico, ma se andiamo di logica sono tranquillo”.

E ancora: “Sempio è più la vittima ma non lo dico perchè mio assistito, ma perchè comunque una persona indagata per omicidio subisce un durissimo colpo. Io sono sempre stato una persona molto garantista e da questo punto di vista a livello umano lo vedo come vittima”. E ancora: “Ho conosciuto la famiglia Poggi personalmente, gli direi che si sta cercando la verità, la vittima principale è Chiara Poggi, su quello non c’è ombra di dubbio”.

DELITTO DI GARLASCO, PALMEGIANI: “ALBERTO STASI CONDANNATO MA…”

Palmegiani ha poi ripercorso il processo sui fatti di Garlasco ai danni di Alberto Stasi, sottolineando come lo stesso sia stato condannato non contro ogni ragionevole dubbio: “Gli elementi probatorio per Stasi non sono sufficienti per arrivare ad un giusto verdetto contro ogni ragionevole dubbio, l’ho sempre detto, ci sono dei dubbi. L’orario e l’arma del delitto, due elementi che a me non quadrano, quindi Stasi secondo me non è condannato contro ogni ragionevole dubbio”.

Quindi ha concluso: “Io credo che questa storia andrà a finire bene, secondo me elementi probatori per rinviare a giudizio non ci sono, però non decido io, la certezza non ce l’ho, poi nel quadro generale ho la certezza che gli elementi probatori emersi fino a questo punto non sono validi”.



DELITTO DI GARLASCO, PALMEGIANI: CHI E’ IL NUOVO CONSULENTE

Armando Palmegiani, come anticipato sopra, non è di certo l’ultimo degli esperti in materia di crimini, anzi. Ha alle spalle un lunghissimo lavoro di polizia e si è occupato di alcuni dei casi più noti delle cronache nere italiane come ad esempio quello del 2022 di Giandavide De Pau, soprannominato il killer delle prostitute, ma anche il femminicidio di Sara Di Pietrantonio del 2016.

E’ intervenuto inoltre in quel di Firenze per la strage di Cosa Nostra del 1993, senza dimenticarsi delle indagini sul delitto del Circeo e quelle per Elisa Claps. Ora darà tutta la sua grande esperienza al delitto di Chiara Poggi e siamo certi che per la difesa di Andrea Sempio sarà un ottimo valore aggiunto.