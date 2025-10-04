A Quarto Grado si parla del caso di Garlasco e in collegamento vi era Armando Palmegiani, nuovo consulente di Andrea Sempio: cosa ha detto

Breve intervista di Quarto Grado sul caso Garlasco ad Armando Palmegiani, nuovo consulente di Andrea Sempio dopo che il generale Garofano ha fatto un passo indietro. La nomina di Palmegiani ha provocato un po’ di polemica, visto che lo scorso mese di giugno lo stesso criminologo e docente universitario aveva pubblicato un video su YouTube in cui considerava il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi come equiparabile a quello di Sempio: come mai questa marcia indietro? “Già mi sono abbastanza spiegato in questi giorni – ha replicato Palmegiani a domanda diretta – io ho fatto questo video senza avere tutte le carte, avevo letto solo la relazione di Linarello (consulente difesa Stasi, ndr)”.

“Ho fatto un discorso più ampio dei 6/7 secondi di quella frase ed era legato alla traccia 33. Io ho dato per scontato che il DNA fosse di Sempio per poi dire che la traccia 33 era impossibile da identificare, non c’erano le 15 minuzie. Era un discorso molto ampio, quindi se andiamo a estrapolare in un video di 40 minuti una frase di 6 o 7 secondi…”.

GARLASCO, PALMEGIANI: LOVATI FA CHIAREZZA

Poi ha fatto chiarezza: “Mi ha contattato l’avvocato Taccia”. In studio a Quarto Grado vi era anche l’avvocato Lovati, legale di Sempio, che durante la settimana che volge alla conclusione è stato per qualche ora in silenzio stampa, spiazzato proprio dalla nomina di Palmegiani: “Io sono stato preso di sorpresa perché durante Mattino 5 è apparso questo video dove il dottor Palmegiani diceva con certezza che sulle unghie di Chiara vi era il DNA di Sempio”.

“Io allora ho chiesto il silenzio stampa per capire e parlargli mi sembra del tutto giustificato, sono rimasto inibito da una roba del genere. Adesso il dottore ha chiarito – ha poi precisato Lovati – dicendo che non è un genetista, quindi quello che aveva detto a giugno è acqua fresca, e in secondo luogo ha detto che non aveva ancora le carte, e che il video durava di più”.

GARLASCO, PALMEGIANI E LE PAROLE DELLA TACCIA

Infine le parole di Angela Taccia, l’altro legale di Sempio, che ha inviato una nota al programma di Rete Quattro, Quarto Grado, per fare chiarezza sulla nomina di Palmegiani: “Il consulente è stato deciso in modo concorde con l’avvocato Lovati e i dubbi che sollevava Palmegiani sono stati tutti totalmente risolti perché sta studiando le carte per Andrea Sempio”. Secondo la Taccia: “È fondamentale lavorare con chi non ha mai avuto certezze reali su questo caso complesso, e il professore è la scelta più giusta e ci aiuterà per l’incidente probatorio”.

Il caso sembrerebbe quindi essere chiuso dopo qualche giorno di impasse e anche di un po’ di imbarazzo. Lovati, come precisato, è rimasto inizialmente spiazzato dalla posizione di Palmegiani ma, evidentemente, il gruppo si è chiarito e alla fine è tornato compatto a difendere Andrea Sempio.