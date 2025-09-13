A Quarto Grado si parla di Garlasco e in studio vi erano ospiti i genitori di Andrea Sempio: ecco che cosa ha detto il padre

Giuseppe, papà di Andrea Sempio, era ospite ieri sera di Quarto Grado per parlare della nuova indagine sui fatti di Garlasco che vede il figlio come unico indagato. Gianluigi Nuzzi ha chiesto lumi sul 13 agosto 2007, soffermandosi sul perchè Andrea Sempio non sembrerebbe ricordare di aver visto il padre in casa quella mattina.

Delitto di Garlasco/ Mamma di Andrea Sempio: “Tante schifezze su di noi, credo ciecamente in mio figlio”

“Andrea in uno degli interrogatori non ricorda se io ero in casa quel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi? Quella casa dell’epoca era di circa 100 metri quadri, non una grande casa insomma. Io ho visto Andrea quella mattina ma non so perchè non mi ha visto. Quando si è alzato è andato in bagno, io mi ero alzato molto prima, mi alzavo circa verso le 7:30. Io ero a prendere il caffè in cucina, poi è arrivato attorno alle 8:15/8:30, forse anche prim”a.

Delitto di Garlasco, Linarello vs Sempio: "Impronta 33 è dell'assassino"/ Capra: "Ora anche gli asini volano"

E ancora: “Mio figlio voleva andare a Vigevano alla Feltrinelli, c’era una sagra in quel paese e pensava che fosse aperta per l’evento. Avevamo una macchina sola, mia moglie è uscita, lui è andato nella sua camera a leggere un libro, poi lei è tornata, noi eravamo in sala, lei ha dato le chiavi della macchina e poi lui è partito ed è andato a Vigevano. Ricordo molto bene questi dettagli dopo 20 anni? Noi abitavamo al primo piano e il cane stava in balcone e dovevo pulire, ho fatto tutto sto lavoro, torno in casa e ho visto mio figlio, io non so perchè lui non si ricorda”.

Delitto di Garlasco, Vitelli: "Perché non assolsi subito Alberto Stasi"/ "C'è un aspetto che viene ignorato…"

DELITTO DI GARLASCO, PAPA’ ANDREA SEMPIO SUL ‘NE ABBIAMO CANNATA UNA’

Sul ‘ne abbiamo cannata una’: “E’ una frase detta a cavallo fra la prima e la seconda chiamata dei carabinieri. Non ci eravamo messi d’accordo se no non avremmo cannato niente. Avevamo detto due cose diverse sullo scontrino, io avevo detto che lo avevo trovato 3 o 4 giorni dopo del fatto, è stato lì il disguido della cosa, l’avevo trovato pulendo la macchina. Noi avevamo ricevuto una indicazione su cosa dire? Da chi? Non ho una risposta a questa domanda, e per cosa poi?”.

Su come è cambiata la vita della sua famiglia dopo la nuova indagine ai danni di Andrea Sempio: “Questa cosa ha sconvolto la nostra famiglia, non è una cosa semplice, sono 8 anni che siamo seguiti, fotografati, inseguiti, intercettati, qualsiasi cosa, non fai una vita. Hai sempre la paura che ti stanno intercettando… la tranquillità non puoi più averla, la nostra vita è cambiata. Anche parlare in casa di cose nostre… Per il momento è così, ed è logica dati dai fatti. Noi siamo nudi in casa… dalle 6:00 fino alle 16 ci hanno svuotato casa – ha ricordato la perquisizione – sono stati gentilissimi, ma quel periodo non stavo tanto bene e avevo bisogno del bagno e per andare in bagno doveva accompagnarmi il carabiniere e non era una cosa normale, lui doveva comunque fare il suo lavoro. Un plauso a quella gente, sono stati gentilissimi”.

DELITTO DI GARLASCO, PAPA’ ANDREA SEMPIO: “ABBIAMO PAURA CHE…”

Quindi ha proseguito: “Abbiamo la paura che fra dieci anni si ritorni sul caso, è una cancrena. E’ un trauma non fisico ma mentale, che c’è sempre. Una mezza parola, un articolo di giornale e si risveglia tutto, è una cosa traumatica che non va via”.

Ma come finirà per Andrea Sempio questa vicenda? Il padre spiega: “La procura di Pavia ha smosso una cosa enorme, si vede e anche mediaticamente adesso è diventata una cosa incontrollabile. Noi siamo per la giustizia, abbiamo sempre detto che si deve arrivare alla verità, senza mai tirarsi indietro. Sono due le ipotesi che pensiamo noi in famiglia: hanno fatto il massimo, non hanno trovato nulla e archiviano, oppure si va al giudizio, perchè questa cosa è talmente grande”.