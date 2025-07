Si parla di Garlasco a Morning News con le parole del papà di Andrea Sempio, quest'ultimo, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi

Morning News ha parlato stamane con il papà di Andrea Sempio, quest’ultimo, il ragazzo indagato per l’omicidio di Garlasco. Stando al padre dell’indagato, loro sono all’oscuro di tutto: “Non ci comunicano niente gli avvocati, noi non sappiamo niente, fanno tutto gli avvocati, sono 4 mesi che siamo chiusi in casa, non guardiamo i giornali, la tv la guardiamo il meno possibile, abbiamo gli avvocati che ci pensano loro, non possiamo fare altro”. Quindi risponde a precisa domanda: “Come vuoi che stia Andrea? Come stiamo tutti, son 4 mesi che stiamo male”.

Ma come mai si è deciso di indagare nuovamente Andrea Sempio dopo che la precedente indagine nei suoi confronti era già stata chiusa? Il padre non ha una risposta: “Non so come sia è arrivati ad Andrea, non sappiamo niente, noi abbiamo fiducia nei nostri avvocati, ci han tirato in mezzo”. Il papà del ragazzo non intende parlare di Alberto Stasi, e rimane un po’ sul criptico e il vago: “Quella di Stasi? Io non voglio entrarci, è una cosa che è successa a lui, io di ste cose qua di Stasi non ne voglio sapere”.

DELITTO DI GARLASCO, PAPA’ SEMPIO: “MIO FIGLIO NON C’ENTRA NULLA”

E’ invece certo che: “Andrea non c’entra nulla, stiamo vivendo tutti male questa cosa, Lasciamo perdere quella mattina – aggiunge riferendosi alla ricostruzione del 13 agosto 2007 – l’ho già detto miliardi di volte, non voglio ripetermi più, non sappiamo niente quindi non dico niente, aspettiamo, la magistratura fa il suo lavoro come voi fate i giornalisti”.

Il padre di Andrea Sempio è apparso decisamente stanco e sconfortato, come del resto è facilmente capibile dopo aver i riflettori puntati dallo scorso mese di marzo. In ogni caso al momento non sembra essere emerso nulla contro il ragazzo, e la verità non sembra riscrivibile, almeno ad oggi: vedremo se nelle prossime settimane emergerà dell’altro.

