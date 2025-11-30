Delitto di Garlasco, Andrea Sempio può finire a processo: ecco perché e quali sono gli indizi finora noti, si parla anche di movente "personale"

Sta prendendo forma il quadro probatorio con cui la Procura di Pavia vuole mandare a processo Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. A fare il punto della situazione sulla nuova indagine è Il Tempo, secondo cui gli inquirenti ora si stanno concentrando sul movente dell’omicidio di Chiara Poggi. L’idea è di consolidarlo attraverso alcune risultanze investigative e i “plurimi indizi” raccolti contro l’indagato.

Il condizionale resta sovrano, soprattutto a fronte del riserbo con cui i pm stanno portando avanti il loro lavoro; infatti, ci sono elementi che finora non sono ancora emersi, oltre alla questione del Dna sulle unghie della vittima, alle intercettazioni e alla convinzione che quello fornito da Sempio sia un alibi falso.

Anzi, se finora non erano state chiarite le ragioni del delitto, ora si potrebbe arrivare a spiegarlo, secondo Rita Cavallaro, che da tempo segue la vicenda. Tornando al movente, le indiscrezioni parlano di ragioni personali che sarebbero legate alla sfera intima.

A tal riguardo, le tre telefonate fatte a casa Poggi prima dell’omicidio proverebbero l’attenzione particolare dell’indagato. Due sarebbero le ipotesi: Chiara Poggi potrebbe aver scoperto un segreto indicibile o la sua morte potrebbe essere scaturita dopo il rifiuto a un approccio.

DELITTO DI GARLASCO, GLI INDIZI SU ANDREA SEMPIO

Sul fatto che si profili la richiesta di rinvio a giudizio al termine delle indagini non ci sarebbero dubbi, anche secondo La Provincia Pavese, in quanto la Procura avrebbe raccolto diversi elementi: dalla compatibilità del Dna col profilo genetico sulle unghie della vittima all’impronta 33, la traccia palmare individuata sul muro delle scale della cantina dove venne lasciato il cadavere.

I tasselli potrebbero trovare incastro nella ricostruzione della dinamica fatta in 3D dai Ris di Cagliari; altri elementi potrebbero arrivare dall’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo, la cui relazione si soffermerà sulle ferite sul corpo della vittima del delitto di Garlasco.

E poi c’è il famoso scontrino di Vigevano, tirato in ballo come alibi (peraltro non richiesto all’epoca). Ma un testimone, un vigile del fuoco che conosce la mamma di Sempio, avrebbe fornito una versione diversa su quanto accaduto quella mattina. A ciò si aggiunge il fatto che le celle delle telefonate dirette agli amici, la mattina del delitto, localizzano Sempio a Garlasco, non a Vigevano, dove avrebbe dovuto trovarsi stando a quello scontrino.