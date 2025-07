Delitto di Garlasco, Procura di Pavia contro consulenti, esperti e opinionisti: "Discussioni fittizie su congetture". Comunicato per fermare caos mediatico

La linea della Procura di Pavia sulla nuova indagine relativa al delitto di Garlasco non cambia: massimo riserbo. Nonostante non trapeli nulla, non mancano ipotesi e congetture, che hanno spinto il procuratore Fabio Napoleone, che guida l’inchiesta, a intervenire con un comunicato ufficiale per ribadire che solo lui e il suo ufficio possono fornire informazioni attendibili.

Delitto di Garlasco, Roberta Bruzzone lancia la bomba!/ "Nulla contro Sempio, Alberto Stasi è il killer"

In riferimento alle notizie che circolano sui media – tramite consulenti, opinionisti o esperti – si tratta solo di congetture che non fanno altro che alimentare la confusione con discussioni fittizie. Il procuratore ha chiarito che parlerà della nuova indagine solo quando sarà conclusa; pertanto non ci saranno commenti per ogni eventuale novità o dettaglio.

Delitto di Garlasco, Ignoto 3 provò a soffocare Chiara Poggi?/ "La pista s'intreccia con la perizia del 2009"

A tal riguardo, sono previste nuove analisi sul DNA e sulle impronte raccolte nella villetta di Garlasco. Infatti, sulle unghie di Chiara Poggi erano stati trovati due profili genetici maschili, di cui uno attribuito al nuovo indagato Andrea Sempio, che era già stato indagato due volte prima di essere archiviato.

DELITTO DI GARLASCO, A CHE PUNTO SONO LE INDAGINI

Ma c’è un nuovo elemento genetico sospetto: una traccia genetica maschile individuata su una garza che era stata usata per alcuni prelievi sul corpo della vittima del delitto di Garlasco. Questa traccia, chiamata Ignoto 3, non è né di Alberto Stasi né di Andrea Sempio; al momento, quindi, appartiene a una terza persona sconosciuta.

Delitto di Garlasco, Cassese: “Bici di Stasi fu un errore di Marchetto”/ “Quando interrogammo Alberto...”

Si starebbe valutando se si tratta di una contaminazione: infatti, si sta verificando se è una traccia da attribuire a qualcuno tra il personale che si è occupato dei reperti o a persone vicine all’ambiente del nuovo indagato. La settimana prossima ci sarà un’udienza per conferire l’incarico ufficiale al perito che esaminerà le impronte digitali, mentre a ottobre ci sarà un’altra udienza proprio per fare il punto complessivo sugli accertamenti.

D’altra parte, se dovessero emergere nuovi elementi in queste settimane, i tempi potrebbero allungarsi. Di sicuro la Procura di Pavia non sta lasciando nulla al caso: in totale silenzio, ma ora parla tramite il procuratore, invitando a non dare credito a voci e interpretazioni non ufficiali.