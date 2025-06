Grande esclusiva data ieri da Quarto Grado in merito al delitto di Garlasco, con le novità importantissimi in merito alla famosa impronta 33, quella trovata sul muro vicino al corpo della povera Chiara Poggi e che la procura sostiene appartenga ad Andrea Sempio, e che forse potrebbe contenere delle tracce biologiche. Ebbene, nella serata di ieri il colpo di scena annunciato dal talk di Rete 4, con Gianmarco Menga, inviato del programma, che ha spiegato: “Stasera vi diamo una notizia clamorosa, abbiamo ricevuto le indiscrezioni pochi minuti fa”.

E ancora: “L’intonaco dell’impronta 33 sarebbe stato asportato interamente consumato durante le analisi dell’epoca da quello che abbiamo saputo, inizialmente venne fatta una lavorazione solo su una prima parte dell’intonaco, cercando di accantonarne un’altra, ma dopo gli esiti dubbi delle prime analisi si decise di utilizzare anche la seconda parte di quell’intonaco che evidentemente fu interamente consumato. Se così fosse la cosa più importante qual è? Si potrebbe lavorare esclusivamente sulle fotografie di quell’impronta”.

DELITTO DI GARLASCO, L’IMPRONTA 33 “NON C’E’ PIU’”: LE PAROLE DI LOVATI

Il conduttore, Gianluigi Nuzzi, ha commentato subito dopo: “Questa è una novità, cambia il peso su certe novità. E’ stato consumato tutto l’intonaco dall’impronta 33…”. In collegamento con Quarto Grado vi era anche Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, che ha commentato: “Non avevo dubbi, questi stanno continuando a fare i conti sono senza l’oste, dove sono i reperti di raffronto, dove sono, devono farmeli vedere, nelle aule dei tribunali questi reperti sono corpi di reato, su mia richiesta devo vederli, fino a che io non vedo i reperti per me è acqua fresca. L’intonaco non esiste più, le unghie non esiste più, cosa vogliono? Ci sono le foto? Facciamo il processo con le foto? Ma basta, io non ne posso più”.

DELITTO DI GARLASCO, L’IMPRONTA 33 “NON C’E’ PIU’”: COSA SUCCEDE ORA?

Infine il pensiero di Umberto Brindani sull’impronta 33 di Garlasco, direttore del settimanale Gente, secondo cui questo scoop cambia poco il peso delle indagini: “La notizia di Menga non credo sposti gli equilibri visto che l’indagine sta andando avanti da un anno e mezzo, la procura crede che ci siano più persone sulla scena del crimine, ci sono impronte non attribuiti, i capelli nel lavandino, il posacenere sporco di cenere…”.

A nostro avviso, invece, se la famosa impronta 33 (che ricordiamo non sarà ammessa nell’incidente probatorio del prossimo 17 giugno), non sarà analizzabile, si tratterebbe senza dubbio di un duro colpo per procura e accusa, visto che le ultime indiscrezioni narravano di inquirenti convinti che quella traccia fosse di Andrea Sempio. Non si è mai invece fatta piena chiarezza sulla presenza o meno di sangue su quella traccia, cosa che ovviamente sposterebbe gli equilibri. Come procederanno quindi le indagini sul reperto? Verrà definitivamente accantonato o si cercherà comunque di provare a fare chiarezza in altro modo, magari con qualche tecnica inedita? Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.