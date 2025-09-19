Il delitto di Garlasco è stato ampiamente trattato ieri a Ore 14 Sera e fra gli ospiti vi erano Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi e il criminologo

Ampio dibattito su Garlasco nel corso della puntata di ieri di Ore 14 Sera, e fra gli ospiti vi erano l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi e Dario Radaelli, criminologo della famiglia Chiara Poggi. Le prime parole sono state proprio di quest’ultimo, che in merito alla nuova indagine Bpa dei Ris di Cagliari ha esternato tutte le sue perplessità: “E’ un’indagine sicuramente fatta da specialisti del settore con tecniche all’avanguardia, ma che necessariamente deve posizionare sulla scena del crimine delle tracce che sono state documentate all’epoca con delle modalità di documentazione che sono incongrue rispetto all’attuale specificità delle strumentazioni utilizzate. La contesteremo a prescindere? No, assolutamente”.

Delitto di Garlasco/ Vitelli: “Pc Stasi 'manomesso', scarpe pulite e la bici: ecco cosa non tornava”

“La mia considerazione – ha continuato – è una considerazione di carattere tecnico. Tutte le documentazioni fotografiche fatte all’epoca dai primi uffici di polizia giudiziaria intervenuti, quindi mi riferisco nell’ordine ai Carabinieri di Garlasco, ai Carabinieri di Vigevano e ai Carabinieri del ROS di Pavia, sono state fatte con macchinette fotografiche compatte, quindi con strumentazioni che non sono idonee a questo genere di attività; vanno bene per la gita sul Ticino, ma non vanno certamente bene per fare questo genere di documentazioni fotografiche”, specificando che rischia di essere una Bpa “Carente dal punto di vista dell’approvvigionamento delle prove”.

Delitto di Garlasco, De Rensis: “Alberto Stasi vive un mix di emozioni”/ “Bpa e impronta di mano...”

Il dottor Radaelli ha quindi ricordato una delle prove che ha inchiodato Alberto Stasi, quella del famoso dispenser in bagno: “L’ha spiegato molto bene la Corte d’Appello di rinvio, perché si è avuta certezza da un punto di vista processuale che l’assassino, sporcatosi le mani come hanno documentato le tracce che tutti ormai conosciamo lasciate sul pigiama di Chiara, ha avuto la necessità di andare in bagno non per specchiarsi, come sembrava risultare dalle prime sentenze, ma per pulirsi”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SUL DISPENSER E I CAPELLI

De Rensis ha però prontamente ribattuto: “No, non si è lavato, dottore. Non c’era sangue nel sifone”, per poi spiegare sui famosi capelli trovati nel lavandino e mai repertati: “A precisa domanda rivolta dal sottoscritto al generale Garofano, che ha risposto con grande onestà intellettuale: ‘Generale, è compatibile il lavaggio delle mani di Alberto Stasi con i quattro capelli?’. Risposta del generale Garofano: ‘Assolutamente incompatibile’”.

Delitto di Garlasco, Capra: “Si continua a parlare del nulla”/ Taccia: “Contro Sempio non c'è niente”

Anche l’avvocato De Rensis è stato interpellato sulla questione della Bpa, e il legale ha spiegato in particolare perchè potrebbe essere importante: “Qualora dovesse essere riscritta la dinamica, una dinamica ha, e qui ci sono esperti, una durata. Se io devo fare 100 metri o 400, non li posso fare in 15 secondi, perché i 400 metri in 15 secondi non si possono fare. Allora, questa dinamica… ci siamo confrontati prima dell’inizio della trasmissione con la dottoressa Bruzzone. Io sono convinto che vi sia, una mia personalissima convinzione basata solo su argomentazioni mie, un collegamento tra la nomina della professoressa Cattaneo e gli esiti sicuramente anticipati. Cosa chiederanno alla dottoressa Cattaneo? Se una sola arma ha partecipato o più armi”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “BPA? COME HA DETTO IL DOTTOR TESTI…”

E ancora: “Io tutta la settimana ho citato un’intervista che voi avete trasmesso, fatta dalla dottoressa Giunti, l’ho citata tutta la settimana in televisione, quella al dottor Testi. Che io ritengo un’intervista di altissima importanza. E lui ha detto: ‘Siamo abituati ai telefilm americani dove si può datare, ma pensare di circoscrivere in 30 minuti, 10-10:30, un’azione omicidiaria, l’orario della morte, è qualcosa di fantascientifico’. Queste sono le parole del dottor Testi, il quale però scrive che il corpo di Chiara può essere stato spostato in 3 secondi. Lei pensa che io non abbia consultato decine di esperti su questi 3 secondi? Le risposte le tengo per me. Se fossi malizioso, le darei”.

Nel corso del dibattito gli esperti si dicono certi che l’assassino che ha ucciso Chiara Poggi nella sua villetta di Garlasco avesse una certa famigliarità con la casa stessa: “Che può avere tanta gente – sottolinea De Rensis – ho detto: qualcuno che frequentava conosceva l’ambiente… Posso fare una domanda a me stesso? Allora, la mamma della povera Chiara ha affermato di aver segnalato agli inquirenti la sparizione di due teli da bagno”, buttando l’esca.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SUL VERBALE DI SEMPIO E DI STASI

Si è tornati poi sul famoso malore di Andrea Sempio durante l’interrogatorio, non verbalizzato, un episodio che per De Rensis è “molto grave perché la dottoressa Muscio, io credo che sia stata anche vittima di alcune cose fatte in maniera sbagliata in buona fede. Sempio, e io gli credo fermamente e lo abbiamo sentito tutti, dichiara che va a deporre e se ne va col papà. È finito tutto, il verbale è chiuso. Probabilmente hanno un’interlocuzione col PM, lo richiamano: ‘Puoi tornare un attimo che dobbiamo chiederti una cosa?’. A quel punto… a quel punto tu devi darne atto. Non è finita. Riapri… parli dello scontrino, lo vai a prendere e se ne va ancora. C’è un piccolo problema: che quelle sommarie informazioni sono uniche, senza interruzioni, non si è dato atto di nulla. Quindi, quando la dottoressa Muscio le legge, non sa tutto quello che è successo, perché è un atto unitario. Non voglio pensare che lo sapesse, perché se l’avesse saputo avrebbe detto ‘scusate, ne dovevate fare tre o comunque una dando atto che avete…’. Ma c’è della sostanza, al di là del fatto che è scorretto… la sostanza è che le sommarie informazioni in quel momento non possono più essere considerate, pur avendo rispetto ed essendo convinto che il ragazzo, nel garantismo più assoluto, abbia detto la verità. Sono state inquinate, perché lui ha contatto col papà, con cui interloquisce, con cui va a casa, con cui ritorna e con cui riprende lo scontrino”.

Radaelli fa notare che qualcosa di simile è accaduto anche con Stasi: “Quando è stato interrogato nella caserma dei Carabinieri di Garlasco. Le sue SIT a un certo punto si interrompono. Lui ha contatti con la famiglia, che è presente con l’avvocato, e poi le SIT ricominciano. Quindi è una cosa che è già successa in questo modo”, aggiungendo che: “Quanto a procedure, andavano malino, eh”. De Rensis aggiunge: “Con una differenza che il dottor Radaelli sa benissimo: quando viene sentito Sempio sono in due, quando viene sentito Stasi, sono in quindici in quel locale. Era così in quel momento la caserma. Invece, quando hanno sentito Sempio erano in due, un clima più rilassato”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS E IL COLLEGAMENTO CON LE BOZZOLE

Sul recente arresto di Flavius Savu, che ha sempre collegato il delitto di Garlasco con il santuario delle Bozzole, De Rensis ha commentato: “Possiamo anche dire che è una stupidata, ma siccome ci siamo chiesti ‘ma è possibile mai che sia accaduto qualcosa di strano nel 2006?’, la risposta in realtà ce la dà questo sacerdote che purtroppo è scomparso e che ai Carabinieri, sentito a SIT, dice… ‘Adesso mi dici il nome del sacerdote che è venuto a raccontarti che don Gregorio faceva cose terribili’. Lui dice ‘non lo dico, non faccio il nome’, però va a denunciare a don Gregorio tutto quello che accade e secondo quello che racconta nessuno fa niente”.

E ancora: “Siamo nel 2006, forse anche prima. Io non dico che Chiara conosceva questi fatti, ho semplicemente detto che al Santuario della Bozzola, con buona pace del colonnello Cassese che dice ‘Sapevamo che c’erano due ville, ma non sappiamo nulla’, qualcosa accadeva, qualcosa di strano in quel territorio… Per essere rimasto lì fino al 2014, don Gregorio, vuol dire che quello che faceva coinvolgeva persone che forse avevano interesse a tenerlo lì”, ricordando che il primo a parlare del Santuario fu l’avvocato Lovati: “Ho grande stima del collega e credo che… non sia casuale”, ha concluso.