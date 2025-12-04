A Storie Italiane il punto sul delitto di Garlasco, con l'intervista ai due avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia: le loro parole

Si parla del delitto di Garlasco stamane a Storie Italiane con l’intervista stamane ai due avvocati di Andrea Sempio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Si parla della perizia della dottoressa Albani incaricata dal Gip del tribunale di Pavia per analizzare il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. “Siamo tranquilli — le parole di Angela Taccia — siamo sicuri dell’innocenza di Andrea Sempio; tutto quello che verrà fuori sarà spiegabile giuridicamente e scientificamente”. Liborio Cataliotti ha aggiunto: “Abbiamo la chiavetta sulla quale riversare perizia e allegati; la metteremo a disposizione in tempo reale dei nostri periti”. E ancora: “La lettura ‘DNA è di Andrea Sempio’ sarebbe semplicistica, non fosse altro per il fatto che il perito Albani ha premesso che è un DNA misto, di due o più persone. Le conclusioni? Non siamo genetisti né statistici; le lasciamo ai nostri periti”.

L’avvocato di Andrea Sempio ha proseguito: “Il dato di partenza che tendo a rimarcare è che, mi sembra condiviso dalla difesa Stasi, non sarà un responso secco e definitivo; non sarà il timbro sulla figura dell’assassino”. Cataliotti ha aggiunto: “Gli esiti sono quelli che avevamo previsto e le premesse sono più forti delle conclusioni. Si tratta di un aplotipo misto con il DNA di più persone; le repliche fatte dal prof. De Stefano sono state disomogenee, non hanno dato lo stesso risultato: non ce ne sono due con lo stesso risultato, quindi può trattarsi di artefatti, risultati falsi, fuorvianti e sbagliati; eppure su questi risultati, possibilmente artefatti, si è innestata la statistica, che dal nostro punto di vista vale 0,0”.

E ancora: “Aggiungiamo anche che il perito, come abbiamo già detto 20 giorni fa, non può stabilire se sia da contatto diretto e neanche dire se sia riconducibile al giorno dell’omicidio, visto che, quando vi sbandiereranno che si è raggiunto un risultato certo, ricordatevi di queste mie parole. Questa prova, perfettamente inutile, se fosse una prova da schedina calcistica io direi che è un X, un risultato che non serve a nessuno. Il nostro cliente è completamente innocente; a noi non serve nulla, serve solo aspettare e l’attesa non può portare risultati concludenti contro Andrea Sempio”. E ancora: “La dottoressa Albani dice che procede a una valutazione statistica nella consapevolezza che si possa trattare di un artefatto, visto che è un aplotipo Y misto, materiale degradato; non sono state fatte repliche con quantitativi identici e perché gli stessi esiti di quelle repliche fatte con materiali diversi nessuno ha dato un risultato uguale all’altro, tanto che la dottoressa Albani conclude che non si possono definire tecnicamente repliche: può essere un artefatto”.

DELITTO DI GARLASCO, CATALIOTTI DEMOLISCE LA PERIZIA DNA

Cataliotti ha proseguito: “Vale tanto quanto una proiezione, un sondaggio prima di elezioni rispetto al responso; quindi vale 0. Questa perizia è l’architettura di un palazzo che manca delle fondamenta. Non è una prova a carico; vale niente davanti a un giudice… Non possiamo dire che vi sia stato un contatto diretto; non spetta a noi dimostrarlo, anche se sappiamo benissimo che non c’è stato, e poi non sono databili. Il contesto è ‘molto solido’: un pizzino di una presunta corruzione; quale sorte hanno avuto? Non è stato ritenuto consistente neanche il fumus”.

E ancora: “Non è provato che sia stato un contatto diretto, ma basta solo il joystick della PlayStation; tanto basterebbe. Perché viene detto che non ci sono tracce di Andrea Sempio? Sono emerse solo quelle rilevanti ai fini dell’omicidio; non vi fate incantare da chi dice che non ci sono sue impronte. Avrebbe dovuto esserci una sua traccia sul cartone della pizza, sull’Estathé o sul portone di casa? Alberto Stasi non risulta sulle unghie? Non è detto che non risulti, perché l’aplotipo è misto: l’altra parte del DNA non ha permesso una comparabilità; ma non si può escludere sia di Stasi, ma di lui io me ne frego. Il giudice Vitelli è l’unico che ha discusso della condanna di Stasi senza prove; non intervistate il giudice che non aveva le prove, intervistate gli altri o andate a vedere le prove sulla base delle quali è stato condannato. Ricordo a tutti che la sentenza dice che la prova più forte è l’esperimento della camminata: questo è sparito”.

DELITTO DI GARLASCO, CATALIOTTI: “NON E’ UNA PROVA A CARICO LA PERIZIA”

Cataliotti ha proseguito: “Una prova a carico, la perizia Albani? Bisogna usare fantasia o una lettura capziosa e pregiudiziale, come ho letto su alcune fonti. La dottoressa Albani ottiene un risultato su un dato che è un artefatto”. Poi ha aggiunto: “Noi siamo sereni perché il nostro cliente è innocente; questa perizia non è una pistola fumante. Ci sarà una battaglia in aula il 18 dicembre? Le battaglie sono in altre sedi; qui c’è una ricerca, una verità a cui vogliamo dare un contributo serio, e il motivo per cui con il singolo dato si sarebbe potuto dire che c’è un margine di possibilità sarebbe stato disonesto, poco serio nei confronti dell’opinione pubblica. Proprio per questo rivendichiamo meticolosità nel riportare i dati: su un dato che non è consolidato non si possono fare statistiche, e le dicono le linee guida che riguardano la comunità scientifica”.

Per l’avvocato di Sempio “Si è perso un sacco di tempo per questa perizia che fatta su un possibile artefatto”. L’avvocato Taccia, che difende Sempio sul caso Garlasco, ha aggiunto, sulla perizia: “Artefatto; non individualizzabile; non databile. Non abbiamo ottenuto nulla di nuovo. Lovati era preoccupato? Perché Lovati non mi ascoltava più? Io ho sempre sposato una linea difensiva che poi l’avvocato Cataliotti ha sposato in pieno. Per questo che Lovati è stato ‘allontanato’? Bisogna chiederlo a Sempio“.

DELITTO DI GARLASCO, COSA DICE LA PERIZIA ALBANI SUL DNA

Ma cosa dice di preciso la perizia della dottoressa Albani? “L’analisi del cromosoma Y non consente di identificare un singolo soggetto”, di conseguenza sembra molto complesso attribuire quel materiale genetico ad Andrea Sempio. La dottoressa Marina Baldi, genetista e consulente del team di Sempio, parlando in collegamento, ha commentato: “Ci sarà da leggere tutto il testo; gli alleli sono sovrapponibili con gli Y della famiglia di Andrea Sempio, ma ovviamente tutto ciò non è identificativo”.

E ancora: “In ogni caso non si può leggere solo una frase ma tutto il testo; viene scritto che le repliche fatte dal prof. De Stefano hanno inficiato i risultati e quindi non sono valutabili. La leggeremo tutta e poi ne discuteremo”. E ancora: “Io dico da sempre che quel DNA è una contaminazione; comunque leggiamola tutti con calma e poi dopo vedremo. Mi sembra totalmente sovrapponibile a quanto già emerso e a quanto già discusso: ci sono dei marcatori del cromosoma Y della famiglia Sempio e questo è innegabile; comunque questi marcatori non sono sufficienti per attribuirli a una sola persona e poi questo profilo è stato ottenuto con delle metodiche non conformi alle linee guida; non sono utilizzabili dal punto di vista giuridico”.