Roberto Freddi, amico di Garlasco di Andrea Sempio, intervistato dai microfoni di Quarto Grado, su Rete Quattro: ecco che cosa ha detto

Il talk di Rete Quattro, Quarto Grado, ha parlato con Roberto Freddi, amico di Andrea Sempio, nell’ambito della nuova indagine su Garlasco. Proprio Freddi aveva fatto un po’ discutere negli scorsi giorni dopo che aveva rilasciato un’intervista in cui sembrava potesse avere dei dubbi nei confronti dell’amico, dubbi che sono stati spazzati via completamente dopo l’intervista al programma del quarto canale: “Io starò sempre dalla sua parte fino a prova contraria – esordisce Roberto Freddi – non si sa cos’hanno in mano, non ho alcuna riserva su di lui, ma sono preoccupato comunque perché è una cosa seria. Il biglietto del parcheggio è un indizio? Sono convinto che è stato a Vigevano quella mattina”.

Quindi precisa: “Andrea è un mio amico, se potessi tirarlo fuori lo farei, così come se avessi saputo che aveva ucciso Chiara Poggi lo avrei detto, perché nessun altro si sta esponendo come faccio io?”. Quindi punta il dito contro Alberto Stasi: “All’epoca chi può essere stato a dire che in quella casa ci andava Andrea Sempio? Chi si è sempre proclamato innocente… la gelosia e l’invidia sono il movente”.

Sul suo alibi: “Quando è morta Chiara io ero a casa con i miei genitori”, per poi precisare: “Ho partecipato alla vacanza di Punta Ala (subito dopo la morte di Chiara Poggi a Garlasco, ndr), non c’era un clima strano, non ho notato niente di strano con Sempio, siamo andati via per staccare, volevamo respirare, ma il pensiero era a Marco Poggi, lo sentivamo tutti i giorni, eppure veniamo visti come dei marziani”.

DELITTO DI GARLASCO, ROBERTO FREDDI SU MARCO, L’IMPRONTA 33 E CHIARA

Poi aggiunge: “Marco non l’ho chiamato in montagna perché sapevamo che doveva venire in Toscana, ma Andre Sempio forse non sapeva che sarebbe venuto”. Sulla sua frequentazione nella villetta di Garlasco: “Io sono stato dentro casa Poggi per stare insieme ai miei amici in compagnia. Ho frequentato la casa più post 2007, onestamente, ma non ho mai visto Andrea in cantina, non mi parli dell’impronta 33…”, dice riferendosi alla famosa traccia trovata vicino alle scale che portano appunto in cantina e che, per la procura e la difesa di Stasi, apparterebbe proprio a Sempio.

Poi Roberto Freddi ha continuato: “Andrea non mi ha mai parlato di Chiara, aveva 26 anni, noi 19: è una differenza significativa, aveva un lavoro, aveva un fidanzato, si era laureata; io posso averla vista a casa Poggi, la vedevi e ‘ciao ciao’, non ricordo di essere mai entrato nella camera di lei, di Marco sì”. Quindi ha continuato: “Non cominciamo con le Bozzole, essere amici non vuol dire fidanzati o convivere, vanno dove vanno, non so se Sempio andava alle Bozzole”.

DELITTO DI GARLASCO, ROBERTO FREDDI: “HO DATO IL MIO DNA…”

Sulla sua posizione: “Io ho dato il DNA, mi hanno perquisito casa, ho già collaborato, sono a disposizione della dottoressa. Il telefono non me l’hanno preso, neanche il computer, hanno preso roba vecchia. Quando mi hanno prelevato il DNA mi sono presentato bello rilassato e gli ho augurato buon lavoro, perché è difficile questa indagine, è una responsabilità enorme, vanno rispettate queste persone che stanno cercando nel passato per risolvere un caso complesso oggi, nel presente. Se viene fuori che c’è dentro uno innocente, son ca* amari”.

Roberto Freddi ha quindi fatto chiarezza in merito al suo pensiero sull’amico Sempio, difendendo a spada tratta l’indagato. Nessun dubbio sulla sua colpevolezza, mentre non sembrerebbe avere certezze su quella di Alberto Stasi, una sorta di leitmotiv che sta pervadendo questa inchiesta ormai da mesi: chissà che alla fine non si riesca a mettere un punto e a trovare la verità, sempre che non sia stata già trovata dopo l’indagine del 2007.