DELITTO DI GARLASCO, SCONTRO TRA SOTTILE E DE RENSIS

Non sono molti i programmi che si sono occupati del delitto di Garlasco che non abbiano avuto tra i loro ospiti l’avvocato Antonio De Rensis, ma tra questi c’è Farwest di Salvo Sottile. L’assenza del legale di Alberto Stasi non è sicuramente dovuta a un mancato invito da parte del conduttore, che anzi avrebbe voluto intervistarlo, ma l’invito è stato respinto, stando al retroscena svelato dal giornalista in occasione dell’ultima puntata andata in onda, e poi rilanciato anche via social.

In un post ha accusato il legale di non accettare che i conduttori abbiano un loro punto di vista e di catalogare coloro che non seguono la sua tesi come “opinionisti di parte”.

Quindi, ha rivelato di averlo invitato nel suo programma per un confronto sull’omicidio di Chiara Poggi, ma ha avuto come risposta una richiesta: «Ci ha anche dato una lista di argomenti di cui vuole parlare. Alcuni vanno bene, altri no».

Salvo Sottile ha manifestato chiaramente il suo disappunto nei confronti dell’atteggiamento assunto da De Rensis, soprattutto in relazione alla risposta data quando la sua collaboratrice lo ha contattato per proporgli un intervento in trasmissione.

LE “CONDIZIONI” DELL’AVVOCATO DI STASI

Durante l’ultima puntata di Farwest, il conduttore ha spiegato di aver fatto un tentativo per raccogliere la voce della difesa. Tuttavia, ha poi aggiunto che l’avvocato ha declinato l’invito. A supporto di quanto detto, Sottile ha mandato in onda l’audio della conversazione telefonica, nella quale De Rensis esprimeva chiaramente la propria contrarietà.

«Partecipare a una trasmissione dove il conduttore fa l’opinionista con certezze granitiche che, tra l’altro, forse non hanno tutti questi riscontri nelle carte…», ha dichiarato De Rensis.

Pur riconoscendo la professionalità di Sottile, ha voluto stabilire le condizioni per una sua eventuale partecipazione, precisando ad esempio di volersi soffermare sulla nuova inchiesta relativa al delitto di Garlasco.

LA RISPOSTA DEL CONDUTTORE DI FARWEST

Non si è fatta attendere la replica di Sottile: «Non si è mai visto un ospite che cerca di parlare solo di quello che vuole parlare. Ma noi qui cerchiamo di analizzare elementi concreti. Il fumo, diciamo così, lo lasciamo ad altri. Poi l’avvocato De Rensis può decidere di andare in altri posti dove troverà sicuramente poltrone più comode. Qui, se vuole venire, naturalmente, è il benvenuto».