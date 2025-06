Torna sul giallo di Garlasco Chi l’ha visto, approfondendo la pista del santuario della Bozzola. Le indagini sembrerebbero essersi concentrate attorno a questa vicenda negli ultimi giorni, e il talk di Rai Tre ha fatto sapere che la procura avrebbe acquisto gli atti proprio in merito all’inchiesta di qualche anno fa sul santuario, su presunti giri di abusi, prostituzione e pedofilia, oltre al caso di estorsione ai danni di don Gregorio Vitali, (rettore del Santuario) architettato da due romeni. Uno è stato arrestato mentre l’altro, tale Savu, risulta oggi latitante.

Chi l’ha visto è riuscito comunque a parlare con quest’ultimo, che ha raccontato: “La ragazza ha scoperto qualcosa… lei muore perchè ha scoperto questo giro – dice riferendosi a presunti abusi, prostituzione e quant’altro – la ragazza aveva detto che avrebbe parlato, aveva scoperto tutto, io mi sono fatto questa idea che avesse scoperto tutto, e hanno mandato un amico… io ho parlato con la ragazza che è stata picchiata, ha detto che sapeva tante cose ma non posso parlare”.

Il riferimento è ad una giovane che proprio nel periodo dell’inchiesta sulla Bozzola sarebbe stata aggredita e che il programma di Rai Tre ha provato a contattare, senza però ricevere alcuna risposta. Che davvero la chiave del giallo di Garlasco vada ritrovata nel santuario di Vigevano, a poche centinaia di metri dall’abitazione dei Poggi di via Pascoli?

Per l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, la risposta è affermativa: “Un sicario viene mandato per togliere di mezzo un personaggio scomodo – dice – di solito è così, non c’entrano le inimicizie di Chiara Poggi, probabilmente aveva scoperto qualcosa…”. Ma come nacque il caso dell’estorsione alle Bozzole? A spiegarlo è stato sempre a Rai Tre l’avvocato Roberto Grittini: “Il tutto nasce per una confidenza ad un carabiniere di Vigevano, non di Garlasco, viene avvicinato da un delinquente e viene quindi deciso di fare luce su quel che stava succedendo alle Bozzole in quel momento”.

In ogni caso resta il dubbio che qualcuno dei “protagonisti” del giallo di Garlasco, frequentasse il santuario della Bozzola: “A noi non risulta abbiano mai frequentato il santuario, soprattutto il mercoledì sera”, spiega Chi l’ha visto. C’è però un ragazzo che forse lo frequentava e che sicuramente c’è stato almeno una volta al santuario, ed è tale Michele B, un ex amico di Andrea Sempio.

“E’ un ragazzo che Sempio frequentava da adolescente – racconta Vittorio Romano, giornalista di Chi l’ha Visto – è in posa presso il santuario (dice riferendosi ad una foto del suo profilo Facebook ndr), si è tatuato due chiodi sulle tempie, simbolo di forza e resistenza, mentre si fa chiamare mem he shin, tre lettere dell’alfabeto ebraico. Nel gennaio del 2016 scrive “la verità sta nelle cose che nessuno sa”, citando una canzone dei Club Dogo: è uno dei suoi ultimi messaggi, poco dopo Michele si impicca”.