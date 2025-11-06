Delitto di Garlasco, scintille tra l'avvocato Antonio De Rensis e Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto?". E manda un messaggio a Lovati e Sempio...

TENSIONE TRA DE RENSIS E SCIARELLI

La tensione attorno al delitto di Garlasco è tale che diversi soggetti coinvolti stanno perdendo le staffe negli ultimi tempi, dal generale Luciano Garofano all’avvocato Antonio De Rensis, protagonista ieri di un momento teso con Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?.

Quando la conduttrice ha citato un’intervista a Flavius Savu, il rumeno che mesi fa era stato arrestato in relazione a un mandato internazionale per estorsione aggravata ai danni di don Gregorio Vitali, del Santuario della Bozzola, nell’audio si faceva cenno a “strane frequentazioni” di un giovane coinvolto nel caso, alludendo ad Alberto Stasi, che però non veniva nominato esplicitamente.

Il legale ha respinto con decisione le insinuazioni, dichiarando che la vita del suo cliente è già stata “vivisezionata” in dettaglio durante le indagini, mentre “altre cose sono state guardate velocemente”. In ogni caso, ha aggiunto, se Stasi avesse avuto altre relazioni, esse sarebbero emerse subito.

La conduttrice, notando la reazione contrariata del suo ospite, lo ha punzecchiato: «Se l’è presa». De Rensis ha negato, dichiarandosi tranquillo e invitando Savu a parlare con gli inquirenti, poiché nelle sue dichiarazioni aveva tirato in ballo anche Andrea Sempio, attuale indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

DELITTO DI GARLASCO, IL “MESSAGGIO” PER LOVATI E SEMPIO

A Chi l’ha visto? è intervenuto anche l’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempio, che ha respinto con forza le accuse di corruzione che coinvolgerebbero il padre del suo ex cliente e l’ex procuratore Venditti. Oltre a definire le nuove indagini una “farsa” e “una cosa che fa ridere”, ha negato di aver ricevuto denaro illecito, spiegando invece che i soldi percepiti (circa 15-16 mila euro) rappresentavano solo il compenso per la sua attività professionale.

De Rensis ha criticato le parole di Lovati, affermando che «qualcuno piangerà» quando emergeranno le verità dalle nuove indagini, poiché si aspetta «grandi sorprese». Ha poi risposto a distanza a Lovati e alla difesa di Sempio, spiegando che questa indagine «possa far piangere qualcuno» e che l’indagine di Brescia possa aver rivelato qualcosa su Sempio.

Per quanto riguarda l’ipotesi di una revisione del processo di Alberto Stasi, De Rensis ha annunciato che si procederà in tal senso al termine delle nuove indagini. A questo proposito, potrebbe risultare determinante anche la questione dell’orario della morte: se fosse spostato anche solo di quindici minuti rispetto a quanto stabilito negli atti giudiziari, secondo il legale il suo cliente avrebbe un alibi perfetto, poiché a quell’ora si trovava al computer.