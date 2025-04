DELITTO DI GARLASCO: È GIÀ BATTAGLIA LEGALE

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è appena cominciata, eppure è già battaglia tra i legali. Oggi c’è stata su due fronti diversi: a Milano per la richiesta avanzata da Alberto Stasi sulla semilibertà, a Pavia per la scelta del perito e dei consulenti che dovranno prender parte all’incidente probatorio. Entrambe le udienze sono state interlocutorie, eppure non sono mancati i colpi di scena.

Per quanto riguarda quella di Pavia, la procura ha chiesto la ricusazione di Emiliano Giardina, il genetista che era stato scelto dalla gip per confrontare il Dna di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio, con i molteplici reperti mai esaminati o analizzati parzialmente.

PERCHÉ È STATA CHIESTA LA RICUSAZIONE DI GIARDINA

Il motivo è legato a un’intervista resa nel 2017 a Le Iene, nella quale aveva già espresso il suo parere sulla perizia svolta in appello da De Stefano sul Dna rintracciato sotto le unghie della vittima, Chiara Poggi. In quell’intervista, oltre a discutere dell’inutilizzabilità di quel materiale genetico, aveva sollevato dubbi sulla possibilità di riuscire a individuare un profilo genetico univoco.

Si tratta proprio delle questioni che andranno affrontate nell’incidente probatorio, quindi per la procura il parere di Giardina non potrebbe essere imparziale. Doveroso precisare, dunque, che la ricusazione non mette affatto in dubbio le acclarate competenze del genetista, perché riguarda bensì una questione di correttezza delle procedure, visto che potrebbe esserci un parere viziato da uno già espresso sul delitto di Garlasco.

CHIESTA ANCHE L’ESCLUSIONE DI GAROFANO

I difensori di Alberto Stasi si sono allineati alla procura, invece sull’ex generale del Ris Luciano Garofano, scelto dalla difesa di Sempio come consulente, ha sollevato una questione di incompatibilità, in quanto all’epoca del delitto di Garlasco era coinvolto nelle indagini e aveva effettuato anche un sopralluogo nell’abitazione della vittima.

Uscendo dal tribunale, Garofano ha confermato che era alla guida del Ris in quell’inchiesta, ma ha precisato che a occuparsi delle analisi biologiche furono i suoi collaboratori, in modo del tutto indipendente, quindi non ritiene di essere incompatibile o che vi sia un conflitto di interessi.

L’ATTACCO DEL LEGALE DELLA FAMIGLIA DI CHIARA POGGI

Ma nella giornata di oggi è andato in scena sul delitto di Garlasco anche uno scontro tra i legali della famiglia di Chiara Poggi e la procura di Pavia, rilevando che i magistrati prendono le distanze dai processi mediatici, ma poi hanno fornito “dati oggettivamente scorretti come il dna sotto le unghie, che non esiste“.

L’avvocato Gian Luigi Tizzoni ha rimarcato anche il fatto che i magistrati si siano “appoggiati” a una richiesta di un collega in occasione di un’intervista a Le Iene. Il legale si è anche opposto alla richiesta di ricusazione, sottolineando che le tecnologie possono evolversi, ma i risultati non possono cambiare.