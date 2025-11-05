Secondo quanto scoperto da Panorama, c'è un nuovo scoop nel delitto di Garlasco: Venditti avrebbe voluto arrestare Sempio poi lo fece archiviare

Si arricchisce di nuovi retroscena e dettagli inediti il delitto di Garlasco, e le ultime rivelazioni sono fornite da La Verità che, citando Panorama oggi, precisa quanto avvenuto durante l’indagine della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, risalente al 2017, quella tanto contestata in queste settimane.

Per la procura di Brescia vi fu all’epoca corruzione: un tentativo di Giuseppe Sempio nei confronti dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, ma entrambe le parti in gioco si dicono totalmente estranee ai fatti. Fatto sta che – stando a quanto riporta Panorama – chi indagava su Sempio otto anni fa stava ben pensando di arrestare lo stesso o comunque di procedere con delle misure cautelari. Alla fine non si fece nulla e, nel giro di breve tempo, si passò quindi da un possibile arresto a un’archiviazione. A riguardo Panorama riporta un documento datato 23 febbraio 2017, un atto firmato proprio da Venditti e dalla collega Giulia Pezzino, in cui si motivava la necessità di rinviare il deposito delle intercettazioni, di modo che non si compromettessero le indagini successive e, nel contempo, valutare eventuali “modalità esecutive” riguardanti, appunto, l’indagato, all’epoca come ora, Andrea Sempio.

Un documento che sembrava quindi far presagire uno scenario preoccupante per il commesso di Garlasco, ma, nel giro di una ventina di giorni, precisamente il 15 marzo, la procura pavese archiviò il tutto. Questo “cambio di prospettiva” così repentino, sottolinea Panorama, potrebbe essere oggi sotto la lente di ingrandimento della procura di Pavia, che sta appunto indagando sul possibile reato di corruzione in atti giudiziari. Secondo l’accusa, infatti, Venditti avrebbe preso dei soldi dalla famiglia Sempio per archiviare l’indagine nei confronti di Andrea, ed è per questo, appunto, che dalla settimana scorsa anche Giuseppe Sempio risulta essere sotto indagine.

DELITTO DI GARLASCO, DALL’ARRESTO ALL’ARCHIVIAZIONE: LE TAPPE DELLA VICENA

La Verità e Panorama ripercorrono alcune tappe dell’indagine di otto anni fa, ricordando come Venditti e la Pezzino chiesero al gip Fabio Lambertucci di autorizzare delle intercettazioni, e il 2 febbraio 2017 arrivò il lasciapassare, con l’attivazione delle cimici pochi giorni dopo. Il 22 febbraio si comunicò, da parte della polizia giudiziaria, la fine delle attività e, nel frattempo, gli inquirenti – come da documento precedente – sembravano pronti a una eventuale misura cautelare verso Sempio. Perché? Perché Venditti e Pezzino chiesero, appunto, il ritardo del deposito delle intercettazioni, una procedura che solitamente viene attuata solo se le esigenze d’indagine lo richiedono: di fatto, si pensava che vi fosse qualcosa di interessante in ballo da parte di chi indagava.

Per i pm dell’epoca, se fossero state depositate le intercettazioni, sarebbe potuto derivare un “grave pregiudizio” per il proseguimento delle indagini stesse, visto che doveva essere ancora completata la richiesta di “misura coercitiva” a carico dell’indagato, appunto Andrea Sempio. Una mossa per poter continuare a indagare, quindi, a carte coperte ed eventualmente proporre l’arresto. Ma il 15 marzo seguente il colpo di scena, con la richiesta di archiviazione.



DELITTO DI GARLASCO, DALL’ARRESTO ALL’ARCHIVIAZIONE: COSA E’ SUCCESSO?

Cosa è successo, quindi, in quei venti giorni in cui si è passati da un possibile arresto a un’archiviazione? È per questo che gli inquirenti di Brescia stanno indagando per cercare di fare luce su quel giro di denaro sospetto uscito dalla famiglia di Andrea Sempio? Al momento è difficile trovare una risposta a questi quesiti, ma ricordiamo che Venditti ha sempre dichiarato di aver capito fin da subito che Sempio fosse innocente e, rispondendo anche nelle scorse settimane, ha spiegato che avrebbe proceduto ancora oggi all’archiviazione, certo dell’innocenza dell’indagato.

Un modus operandi che è stato invece sempre contestato da Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, secondo cui quell’indagine andava fatta in maniera ben più approfondita, mentre, da quanto emerge, potrebbero essere stati commessi degli errori grossolani, leggasi anche il famoso verbale di Sempio dello scontrino non interrotto.