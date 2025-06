Selvaggia Lucarelli è stato ospite di Ore 14 Sera per parlare del delitto di Garlasco e si è detta per certi versi sconcertata da quanto sta accadendo in queste settimane: “Tutto quello che viene citato, anche da testimoni che poi ritrattano, incredibilmente viene ritrovato nel torrente, mi sembrano ritrovamenti un po’ didascalici, sembrano oggetti che servono per coprire qualsiasi ipotesi e rafforzare qualsiasi testimonianza. Siamo nel regno dell’impossibile, posso dire qualcosa di improbabile anche io? E’ più credibile il supertestimone rispetto alla teoria della setta”. Quindi prosegue: “Questa confusione è stata creata fin dall’inizio, oggi esplode tutto assieme e sembra che queste piste alternative siano nuove, queste piste sono state già discusse in tribunale, le vedo riportate oggi sui giornali come se fossero grandi novità, mi fa rabbrividire”.

E ancora: “Noi ce la prendiamo sempre con l’utente che non sa niente da casa, ma questo utente attinge la notizia dal giornale numero 1, 2 o 3 d’Italia. Io ho letto colleghi, firme prestigiose, che dicono che Chiara Poggi aveva due telefoni, vuol dire che non hanno letto le sentenze. Se decidiamo di parlare di Garlasco noi dobbiamo sapere di cosa parliamo. La storia dei due pagamenti in zona Duomo? Chiara Poggi è stata accusata di avere un amante segreto perchè la mattina va a fare due acquisti una in Duomo e una in un’altra zona, e quindi avrebbe avuto un passaggio segreto, tra l’altro questo è stato detto dalla difesa di Stasi, che si lamenta sempre di Fake news e che ha dovuto chiedere scusa. Leggendo le sentenze ci sono le risoluzioni al 99% dei dubbi che oggi troviamo altrove”.

DELITTO DI GARLASCO, LUCARELLI E LA TEORIA DI LOVATI

Sulla teoria dell’avvocato Massimo Lovati sul delitto di Garlasco, Selvaggia Lucarelli spiega: “Sono affascinata dalla figura di Lovati, inizialmente lo reputavo un personaggio macchiettistico, nel tempo mi sono convinta che sia il più furbo di tutti, si sta prendendo gioco di tutti di inquirenti e del sistema mediatico, lui dice che non gli interessa nulla, ha una sua logica visto che devi essere tu che devi collocare Sempio sulla scena del crimine, lui poi tira fuori bombe perchè vede che tutti gettano fumo negli occhi, butta lì la storia del sicario e del santuario, lancia l’osso il più lontano possibile, tutti dietro e il suo assistito rimane lì”.

Sulla figura di Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco: “Marchetto sta dando lezioni a tutti su come indagare, ma se c’è stato un depistaggio accertato con una sentenza è quello di Marchetto che non ha sequestrato la famosa bici nera ed ha mentito sulla sua presenza quando la testimone ha raccontato di questa bicicletta. Il fatto che lui sia diventato una stella polare in questa vicenda è abbastanza particolare. E poi sono tutti sospettati tranne Alberto Stasi che è il martire e che si trova in carcere per un errore giudiziario, tutto ciò che si sta dicendo oggi è frutto di questa narrazione che è illogica”. E a proposito di Stasi la Lucarelli ricorda: “Stasi ha scelto la strada del processo abbreviato, anche perchè ha pensato di aver avuto diritto di uno sconto di pena, lui ha preso 24 anni e non 16, dobbiamo smetterla di dire che è stato condannato a 16 anni”.

DELITTO DI GARLASCO, LUCARELLI: “IL 13 AGOSTO STASI…”

La giornalista si dice stupita da questi presunti continui progressi sulla nuova indagine di Garlasco: “Dal 2007 ad oggi ci sono stati progressi dal punto di vista scientifico, ma nei laboratori di Stasi ci sono progressi quotidiani, ciò mi stupisce. All’inizio questa impronta non era attribuibile, adesso è attribuibile, poi diventa sangue, poi non si sa di chi sia questo sangue… sono progressi scientifici rapidissimi e quotidiani, mi sembra che comincino ad essere un po’ forzature”.

Sull’anomalia del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio: “Chiara e Alberto avevano dormiti solo due notti assieme dopo il ritorno di Londra di Stasi, una cosa molto strana, avevano l’opportunità di vivere questo periodo di convivenza, ma la cosa più strana di tutte avviene quella mattina dopo: ho la fidanzata a 5 minuti di bici, non mi risponde tutta la mattina. Bhe secondo me ti preoccupi un po’ prima delle 13:30, quando lui decide di uscire di casa: lei era sola a casa quindi non poteva ipotizzare che fosse con la famiglia, magari chiami sua madre. Se non rispondo per un’ora al mio fidanzato chiama i caschi blu e mi sembra improbabile che non ci si preoccupi del fatto che la fidanzata stia bene”.

DELITTO DI GARLASCO, LUCARELLI: “RISCHIANO DI RIMANERE CON LO STIGMA…”

Sulle persone che vengono tirate continuamente in ballo in questa vicenda, nonostante non siano minimamente indagate: “C’è un’allusione chiara ad una ragazza con una stampella e questo stigma del sospettato non lo si toglierà più, Stasi a breve esce dal carcere e per la gran parte dell’opinione pubblica sarà l’innocente in carcere, mentre tutti gli altri avranno addosso il marchio degli assassini che se la sono scampata, questa è una cosa da cui non si torna indietro. Quando facciamo quelle copertine ricordiamoci che stiamo accusando quella ragazza di essere una possibile assassina, ragazza mai stata indagata e che sicuramente non può essere colui o colei che camminava in quella casa con quella disinvoltura e non poteva essere lei perchè aveva il 37 di piede”.

Quindi chiosa: “Alberto Stasi non ha mai speso una parola su quello che sta accadendo, è legittimo, sta pensando una parola, ma è bizzarro che non abbia mai detto, lasciate in pace Chiara”. Un pensiero quindi tranchant quello di Selvaggia Lucarelli, che crede fermamente nella colpevolezza del signor Stasi e nel contempo nell’innocenza di tutti gli altri soggetti protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda.