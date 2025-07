Selvaggia Lucarelli sui social si è scagliata contro Giuseppe Rinaldi, c'entrano le rivelazioni del giornaliste a Filorosso sul delitto di Garlasco.

Giuseppe Rinaldi è stato ospite di Manuela Moreno a Filorosso, nella puntata andata in onda ieri sera su Rai Tre, dove hanno parlato anche del delitto di Garlasco e dell’omicidio di Chiara Poggi. Il noto giornalista ha difeso la direttrice di Giallo, lui ha ascoltato l’audio dell’albergatore e per l’ennesima volta ha detto che nel momento in cui i genitori di Marco Poggi hanno scoperto che Chiara era stata uccisa lui non era insieme a loro. Ha anche lasciato intendere che il ragazzo anche in altri momenti forse si trovava da un’altra parte.

Quando la conduttrice ha detto al giornalista che questa settimana la famiglia Poggi ha mostrato le foto della vacanza in montagna. Giuseppe Rinaldi però ha fatto delle insinuazioni dicendo che quegli scatti forse dovrebbero essere controllati. Alcuni ospiti presente ieri sera a Filorosso si sono scagliati contro il giornalista poiché non erano d’accordo con ciò che ha detto sulla famiglia Poggi, anche Selvaggia Lucarelli lo ha duramente attaccato sui social.

Giuseppe Rinaldi nel mirino di Selvaggia Lucarelli, cosa ha detto sui social

Sui social la nota giornalista sentendo le parole pronunciate da Giuseppe Rinaldi a Filorosso non è riuscita a rimanere in silenzio. A parer suo sta continuando a dire inesattezze pesanti sul delitto di Garlasco, gettando ombre su Marco Poggi. Stando a quando detto da Selvaggia Lucarelli la madre di Chiara Poggi non era in hotel quando ha ricevuto la telefonata dai carabinieri di Garlasco. In quel momento si trovava a San Vigilio di Marebbe con altre persone, sconvolto chiamò dal benzinaio il soccorso alpino per cercare suo figlio e suo marito.

Selvaggia Lucarelli si è detta certa che l’albergatore che Giallo ha contattato ha mentito, anche sul fatto che Marco non fosse in hotel con i genitori, da dieci anni prenotavano sempre la stessa stanza. La nota giornalista visibilmente infastidita ha aggiunto: “Smettetela. E fate tacere Rinaldi quando dice queste castronerie“.