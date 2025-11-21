A Dentro la notizia, su Canale 5, l'intervista ad Andrea Sempio ma anche agli avvocati Liborio Cataliotti e Antonio De Rensis

A Dentro la notizia si è tornati ieri sul caso di Garlasco e il talk di Canale 5 ha mandato in onda un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso in omicidio. Ieri Sempio si è incontrato nuovamente con il proprio team difensivo composto dall’avvocatessa Taccia, dalla genetista Marina Baldi, dall’avvocato Cataliotti e dal consulente Armando Palmegiani, e a riguardo lo stesso indagato ha spiegato: “Sto vivendo questa fase a momenti, da quando è iniziato il tutto c’è un livello di ansia costante che è ormai diventato la norma, dal poco ansioso al tanto ansioso, non si può fare altro, si va avanti e nulla”.

Andrea Sempio è stato quindi incalzato sull’indagine parallela della procura di Brescia per presunta corruzione, che vede indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e il padre dello stesso Andrea, Giuseppe Sempio: “In quel filone io non sono coinvolto al momento – ha replicato Andrea – quindi sono solo uno spettatore, avendo vissuto quei momenti – certe cose le ho vissute, le so e le conosco – attendo gli sviluppi ma al momento non mi riguarda ancora direttamente, vediamo cosa verrà fuori anche se ho una visione molto positiva su quest’altra indagine, per il resto devo solo attendere, sono decisamente tranquillo”, convinto quindi che il padre non c’entri nulla anche perché sembrerebbe che i soldi in contanti prelevati dai propri conti, i Sempio li abbiano tutti dati ai tre avvocati che difendevano Andrea Sempio nel 2017, leggasi Massimo Lovati, nonché Soldani e Grassi.

Quindi ha concluso l’intervista spiegando cosa stesse facendo il suo team difensivo: “Stiamo cercando di ricostruire un po’ come fosse la casa ai tempi. Io ho sempre detto che frequentavo la casa, tutte le stanze, che ci passavo del tempo, stiamo cercando di ricostruire i punti che frequentavo più spesso ed eventuali punti in comune con Chiara proprio nella frequentazione della casa, dei punti di contatto tra virgolette nel vivere la casa”.

DELITTO DI GARLASCO, SEMPIO: “ECCO COSA STIAMO FACENDO”

Sempio ha aggiunto: “Noi stiamo cercando di vederla in maniera molto critica, non è un lavoro per trovare punti a mio favore ma contro di me e devo dire che stiamo facendo un lavoro decisamente approfondito, a volte anche troppo, ma comunque l’impressione è positiva”.

Chiaro quindi cosa sta facendo la difesa: provando a trovare se vi siano degli ambienti che Sempio e Chiara Poggi frequentavano nella casetta di Garlasco, di modo da capire – in caso venisse trovato il dna dell’indagato sotto le unghie di Chiara – se lo stesso fosse da contaminazione o meno: avendo frequentato la stessa casa sarebbe una tesi assolutamente plausibile.

Dentro la notizia ha parlato anche con l’avvocato Liborio Cataliotti, che ha spiegato: “Io non faccio l’investigatore mentre altri avvocati si trasformano in inquirenti e a questo gioco non mi presto nonostante per me sarebbe un gioco molto più facile, potrei puntare il dito contro Stasi cercando di evidenziare elementi indiziari e probatori che hanno indotto una condanna passata in giudicato”.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DI CATALIOTTI E LO SCOOP SU SAPONE

Quindi ha aggiunto sull’incontro di ieri: “Abbiamo in programma l’esame dello stato dell’arte sui lavori dei periti e qualche decisione di natura strategico-difensiva, la memoria, predisporre le domande per l’incidente probatorio, cose di questo tipo, assolutamente usuali”, per poi aggiungere: “Le tracce che si sono ricercate e su cui si stanno facendo valutazioni genetiche e dattiloscopiche sono quelle ritenute utili per una ricostruzione dinamica dell’omicidio, meglio che di Sempio non ci sia manco una traccia”.

Nel corso della puntata di ieri di Dentro la notizia è stata data anche in anteprima la notizia della perquisizione a casa di un’abitazione dell’ex carabiniere Sapone – sentito di recente nell’ambito dell’indagine di Brescia – e a riguardo l’inviato Gianmarco Menga ha spiegato: “C’è stata una nuova perquisizione in una casa di proprietà di Sapone e dei suoi figli, un’abitazione abitata da alcuni affittuari. I carabinieri hanno fatto ingresso in questa abitazione che risulta non essere mai stata abitata da Sapone. In questa casa è presente una cassaforte che è stata ispezionata e aperta, non sappiamo cosa è stato trovato, verificheremo nelle prossime ore ma era un po’ l’obiettivo che si erano posti i carabinieri di Milano quando hanno fatto questo ingresso nell’abitazione questa mattina”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU SAPONE

Una notizia che è stata commentata così dall’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ospite in studio di Dentro la notizia: “Qualora la vostra notizia fosse vera, confermerebbe quello che ho detto, che l’indagine di Brescia non sia già morta, forse è appena nata e quando si viene sentiti per 7 o 8 ore, ma non per due ore (riferendosi all’interrogatorio di Sapone, ndr) normalmente non puoi dire ‘non so’ o ‘non ricordo’. Sapone è una figura centrale? C’è un dato di fatto, le telefonate del 21 e 22 gennaio con Andrea Sempio dovranno essere spiegate e tutti noi attendiamo questa spiegazione perché sono nella migliore delle ipotesi inusuali”.

Un nuovo possibile colpo di scena quindi nell’indagine di Garlasco che ogni giorno sembra regalare nuove notizie. Vedremo cosa emergerà nelle prossime ore per capire i possibili risvolti di questa indagine di Brescia parallela a quella di Garlasco da parte della procura di Pavia, e che sembra voler fare luce sul sistema pavese che vi era anni fa, prima che si insediò la nuova procura. La sensazione, come dice l’avvocato Lovati, è che si tratti solo di un “rompighiaccio” per fare luce su qualcosa di ben più importante: vedremo se le previsioni del penalista, così come quelle di De Rensis, saranno azzeccate o meno.