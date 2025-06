L’avvocato Massimo Lovati torna a criticare duramente la riapertura dell’indagine sul delitto di Garlasco. Il legale di Andrea Sempio è intervenuto in vista dell’inizio del maxi incidente probatorio, definendo strumentale la nuova inchiesta che ha acceso i riflettori proprio sul suo assistito, indagato per concorso in omicidio: “solo una diavoleria per riaprire nuove indagini e accusare” il suo cliente.

Inoltre, si è paragonato a Don Chisciotte, sostenendo di combattere contro i mulini a vento, quindi di essere coinvolto in una battaglia assurda. “Io cerco di arginare, ma andremo avanti così fino alla fine“, le parole riportate da Il Giorno.

Per quanto riguarda l’accusa mossa contro il suo cliente, la definisce un escamotage per riaprire il caso contro Sempio, visto che l’indagine precedente si era conclusa con un’archiviazione e non era mai stata impugnata.

Inoltre, non si può parlare, secondo Lovati, di concorso in omicidio se è stata individuata una sola impronta. Per quanto riguarda le condizioni di Sempio, ha assicurato che “resiste” e “sta come sempre“, mentre lo stesso non può dire dei suoi genitori, perché “sono ammalati“.

DELITTO DI GARLASCO, INCOGNITA REPERTI PER INCIDENTE PROBATORIO

Intanto, è attesa per martedì la data in cui inizieranno gli accertamenti irripetibili sui reperti raccolti all’epoca del delitto di Garlasco. Ai periti e ai consulenti coinvolti sono stati consegnati diversi materiali, tra cui impronte, campioni salivari, un pezzo di tappetino e rifiuti sequestrati nel 2007. Inoltre, ci sono 58 impronte, tra cui una considerata importante.

Si tratta della numero 10, trovata sulla porta interna della casa, che all’epoca era stata scartata poiché c’erano solo otto punti di confronto, considerati troppo pochi. Ma ora si ipotizza che possa essere l’impronta lasciata dall’assassino prima di scappare dalla villetta di Chiara Poggi.

Un problema rilevante riguarda lo stato di conservazione dei reperti: il timore, riportato da Il Giorno, è che siano contaminati o non più affidabili, a causa della lunga conservazione e della possibile rottura della cosiddetta catena di custodia, cioè il tracciamento corretto e costante dei materiali probatori, visto che sono passati diciotto anni dal delitto di Garlasco.