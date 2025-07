La mamma di Andrea Sempio intervistata stamane da Morning News, su Canale 5, per parlare dell'indagine di Garlasco

La mamma di Andrea Sempio, la signora Daniela, è stata intervistata stamane dai microfoni di Morning News, un lungo sfogo per rispondere alle continue malelingue degli ultimi mesi: “Siamo nell’occhio del ciclone – spiega – lo siamo stati nel 2016 e lo siamo da febbraio, tutti i minuti c’è la faccia di mio figlio in tv, lo danno già per assassino anche se è solo indagato, riconducono tutto a lui, siamo stanchi perchè abbiamo sempre detto la verità, mio figlio non è mai andato ad ammazzare Chiara Poggi”.

Delitto di Garlasco/ La mamma di Sempio: “Dallo scontrino all'impronta 33, vi spiego tutto...”

E ancora: “L’unica forza che abbiamo è che mio figlio è innocente, possono tirare fuori di ogni, è l’unica cosa che ci tiene in piedi e speriamo che questa storia finisca il prima possibile, ci stiamo rimettendo tutti in salute”.

Su questa nuova indagine su Garlasco: “Non stanno emergendo elementi che non ci aspettavamo, abbiamo sempre detto la verità, l’unica cosa che posso dire io è che nel 2008 – ma è solo una mia idea – hanno chiesto a mio figlio dove fosse quel giorno ma nessun carabinieri ha verificato, lui nel 2008 non è mai stato interrogato da nessuno, solo nel 2017, perchè non hanno verificato? Un buco nelle indagini? A parere mio si, non puoi fidarti sulla parola per poi interrogare dopo 18 anni il papà?”.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Impronta 33 è la chiave? La pistola fumante potrebbe essere altro”

Quindi prosegue: “Pensavamo di aver passato l’inferno nel 2017 ma non era niente in confronto a quello che stiamo passando adesso, abbiamo tutti i giorni gente che ti tira il fango addosso sul nulla. Mio marito quel giorno era a casa con mio figlio e l’ha visto”.

Poi precisa sul famoso scontrino di Vigevano: “Chiara non era amica di mio figlio ma era la sorella del suo amico, ed è logico che se dei ragazzi frequentano una casa e viene uccisa la ragazza, la prima cosa che fanno i carabinieri è andare dagli amici del fratello. Non è comunque anormale tenere uno scontrino, lei vedrà che la macchina di mio figlio è ancora piena di scontrini, c’è dentro di tutto e quello scontrino maledetto l’ha trovato mio marito qualche giorno dopo il delitto di Garlasco, io la sfido in qualsiasi momento a vedere cosa c’è nella macchina di mio figlio”.

Delitto di Garlasco, scontro totale tra Lovati e De Rensis "Bomba di fango"/ E minaccia esposto alla Procura

Sulla famosa intercettazione fra Andrea e il padre in cui dicono ‘ne abbiamo cannata una’, la mamma dell’indagato spiega: “Da quello che mi hanno detto, hanno dichiarato cose diverse sul giorno del ritrovamento dello scontrino, tutto lì, non c’era alcun secondo fine, assolutamente no”.

Secondo la mamma di Andrea: “Tracce di suoi compagni a casa di Chiara non le troveranno sicuramente per quello che so io. Chi ha frequentato la casa è noto a tutti ed è già stato sentito, poi se c’era altra gente non posso saperlo”.

Ma questa nuova indagine su Garlasco non può essere l’occasione per spazzare via definitivamente ogni dubbio su Andrea? “Io mi auguro che serva a tirar fuori definitivamente mio figlio da questa storia, poi quello che trovano non ce ne può fregare di meno, l’unica cosa che ci interessa è che mio figlio esca da questa storia, in ogni caso lui avrà una immagine sporca addosso se la terrà sempre, ci saranno sempre gli imbecilli che continueranno a credere che lui è colpevole”.

DELITTO DI GARLASCO, MAMMA SEMPIO “CI FACCIAMO FORZA PERCHE’…”

Su ignoto 3: “Del dna non posso sapere niente, non so cos’abbiano trovato, di sicuro non è di mio figlio, visto che non ha ucciso Chiara neanche con un complice e neanche per aiutare qualcun’altro”. E ancora: “Ci diciamo sempre di farci forza tutti e tre perchè Andrea è innocente, non so più come dirlo. Lui è tornato a casa a vivere da noi perchè il padrone di casa gli ha detto che aveva messo in vendita la casa in affitto, una motivazione assolutamente legata a quanto sta accadendo”.

“Di sicuro avrà effetti sul posto di lavoro, adesso è in ferie e vedremo se riuscirà a conservare il posto di lavoro: una persona che da innocente perde la casa e il lavoro senza aver fatto nulla, è dura. C’è un accanimento, si sta puntando una persona per farne uscire un’altra con la faccia pulita, Alberto Stasi, per cosa è stata messa in piedi sta baraonda? Perchè hanno fatto il rito abbreviato all’epoca? Bastava fare queste indagini anni fa. Queste cose non le dice nessuno, ma ripeto sono idee mie”.

DELITTO DI GARLASCO, MAMMA SEMPIO SUL DNA PRELEVATO NEL 2017

Nel 2017 venne preso clandestinamente il dna ad Andrea Sempio: “E’ stato preso a lui perchè fra gli amici era il più facile da raggiungere visto che lavorava in un posto pubblico, andare a rubare il dna in una casa privata è più complicato, era il soggetto più facile”.

“Mi auguro che la procura chiarisca tutto il prima possibile, faccia tutto ciò che vuole ma i giornalisti la smettano di buttare fuori cavolate ogni momento, ogni giorno esce una cosa nuova data per certa, noi ci stiamo rovinando la salute e sul nulla, contro mio figlio non troveranno nulla. Dopo 150 giorni di fango addosso siamo veramente stanchi”.

Poi aggiunge: “Io ad Andrea non gli dico nulla, bisogna solo aspettare, anche se è pesante, ma lui non ha fatto niente, cosa possono trovare?”.

Il giorno della perquisizione è stato molto pesante: “Sicuramente, perchè temere un arresto? Metti che qualche testimone racconta di averlo visto… ormai ci aspettiamo di tutto. Poi mi domando, trovano un’impronta insanguinata, se fosse stato così non l’avrebbero arrestato?”. E ancora. “Nel 2016 quando scoprì di essere indagato dalla tv, la prima cosa che disse fu: ‘Adesso mi arrestano?’.

La mia paura adesso è che si vada a processo e quanti anni andremo avanti ancora? Nella mia famiglia c’è angoscia da mattina a sera. Lui non è impaurito, non teme di essere arrestato ogni giorno, penso che prima di arrestare una persona abbiano prove certe”.

Sul bigliettino presunto ‘ho fatto delle cose brutte’, la mamma aggiunge: “Mio figlio ha il vizio di scrivere frasi che copia dai libri e i carabinieri da noi hanno copiato degli appunti, ma non so a cosa si riferisca questo bigliettino non l’ho neanche chiesto ad Andrea. Hanno portato via da casa nostra poche cose a parte i miei cellulari, da casa sua non so”.

La mamma di Sempio aggiunge: “Io mi sono tirata dentro in questa storia, sono stata accusata di aver fatto cose non fatte. In questo momento ci stanno vicini i famigliari più stretti e le persone che ci conoscono davvero, ai domiciliari ci siamo noi, ogni volta che esci trovi i giornalisti, alcuni sono educati, altri sono maleducati e questa cosa è pesante. Parlano di violenza contro le donne e delle giornaliste che mi vengono ad urlare fuori di casa non è violenza?”.

E ancora: “La vita è bloccata dal 27 febbraio, non possiamo fare un programma, non puoi fare un giro al mare perchè magari quella mattina ti deve chiamare l’avvocato. Passo dal giornalaio e vedo il nome di mio figlio, vado al supermercato e vedo il nome di mio figlio sui giornali, ogni minuto della giornata ci pensi”.

DELITTO DI GARLASCO, MAMMA SEMPIO: “NON AVEVA SEGRETI”

Ma se suo figlio fosse l’assassino? “Non potranno dimostrarlo e se dovesse essere arrestato lo faranno solo da innocente, mio figlio non ha fatto assolutamente niente. Segreti? Assolutamente no, specialmente quando aveva 19 anni, e comunque non va in giro ad ammazzare la gente e comunque quella mattina lì io l’ho visto con gli stessi vestiti, qualche imbecille dice che glieli ha lavati la nonna…”. Sul rapporto con la famiglia Poggi: “Ci salutiamo quando ci incontriamo e basta, io li ho conosciuti dopo il 2017, mio marito li conosce un po’ di più perchè li incontra a fare la spesa. Non ci siamo mai scambiato impressioni, ma io penso che i Poggi sappiano che mio figlio non c’entra assolutamente nulla, non c’erano motivi per ucciderla”.

“La verità è già stata scritta? Se c’è un condannato la giustizia ha deciso che era colpevole, se no non poteva essere stato condannato. Io mi ci metto tutta sul fuoco, noi abbiamo sempre detto la verità su quella mattina”. Sullo sfogo dopo la morte di Michele Bertani: “Lui aveva il vizio di parlare da solo, lo fa ancora adesso, è uno sfogo semplice su un amico che si è ucciso e nulla di più, avrà avuto i suoi motivi che non c’entrano nulla con Chiara”. La donna ha concluso: “Ero molto arrabbiata e volevo ringraziare per avermi dato la possibilità di replicare, non ce la facevo più a stare zitta”.