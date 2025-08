Delitto di Garlasco, il biologo forense Spitaleri (ex Ris) smonta la prova del Dna di Sempio sulle unghie, ma per Bacco è importante e spiega perché

Tra gli elementi che dividono anche gli esperti sul delitto di Garlasco c’è la traccia di DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, che la Procura di Pavia attribuirebbe al nuovo indagato Andrea Sempio.

Per il biologo forense Salvatore Spitaleri, ex RIS, si tratta di «un bel flop», perché non ci sarebbe il DNA dell’amico di Marco Poggi. Ne ha parlato a Incidente probatorio, su Canale 122, fornendo la sua spiegazione da tecnico.

Delitto di Garlasco, Garofano: "Dna fantasma? Un'altra suggestione"/ "Da nuova indagine conferme su Stasi"

«Cercherò di dirlo in maniera molto semplice – ha detto –, non me ne vogliano i genetisti che fanno questo lavoro come me. Quando si vuole individuare una persona in maniera certa, o comunque con altissima probabilità, si analizza il DNA autosomico, cioè il DNA delle 22 coppie di cromosomi, esclusi quelli sessuali».

Delitto di Garlasco/ De Rensis “Ottobre caldo: dalla Bpa scopriremo quante persone c'erano in casa Poggi”

In questo modo si ottiene «un profilo genetico che è altamente individualizzante e difficilmente può essere, diciamo così, ripetuto nella popolazione. Tant’è che si dice che soltanto un gemello monozigote può avere questo tipo di profilo uguale».

L’unico limite emerge quando ci sono materiali genetici differenti. Il problema, secondo Spitaleri, sorge «quando la mescola avviene tra un individuo che apporta moltissimo DNA, molte cellule – tipo un substrato come sangue, saliva o liquido seminale, che sono i tre fluidi che contengono più DNA – e un altro individuo che, invece, apporta magari solo qualche cellula epiteliale dovuta al tocco di una mano, un po’ di sebo».

Delitto di Garlasco, su un portavaso le tracce del killer?/ La ricostruzione alternativa di Enrico Manieri

In tal caso, la traccia con maggiore quantità di DNA «nasconde completamente il segnale di quello che è il contributore minoritario», che quindi non si rileva.

DELITTO DI GARLASCO, SPITALERI SU DNA SULLE UNGHIE

Nel caso del delitto di Garlasco, le tracce sotto le unghie e quella denominata “Ignoto 3” sono maschili. Il problema si può aggirare scientificamente analizzando «i polimorfismi del cromosoma Y, che è presente solo nel maschio».

Ma anche qui esiste un limite: «Questa analisi purtroppo non è individualizzante, perché questi marcatori del cromosoma Y vengono ereditati in blocco, senza mutazioni, dal genitore paterno, che a sua volta li ha ricevuti dal proprio padre, il quale li ha trasmessi ai fratelli… quindi a tutta una linea familiare maschile molto ampia», ha spiegato Spitaleri.

Di conseguenza, non si può parlare di DNA attribuibile con certezza ad Andrea Sempio, ma piuttosto alla sua famiglia, e nemmeno in senso stretto. «Perché, se un avo di Sempio ha avuto un rapporto con una donna sposata con un Rossi e ha generato un figlio, noi avremo un bambino Rossi che possiederà l’aplotipo di Sempio».

Questo dato, quindi, permette l’individuazione di un ceppo familiare, «ma sicuramente non consente l’individualizzazione. Cioè, non vai a processo e non porti una persona a processo con questo tipo di dato».

PERCHÉ PER BACCO È UNA PROVA IMPORTANTE

Di diverso avviso è il medico legale Pasquale Bacco, che ha replicato spiegando che, in questo tipo di indagini, ciò che viene osservato è «la possibilità che ci sia una somiglianza più o meno significativa con un determinato soggetto». Poiché il materiale genetico individuato sotto le unghie di Chiara Poggi è «molto vicino a quello di Sempio», per l’esperto «non può essere considerato un elemento trascurabile», anche perché non è comune che il DNA resti sotto le dita.

«Tant’è vero che Chiara presenta solo quel tipo di DNA, non presenta addosso DNA diversi». Bacco esclude inoltre che si possa trattare di una traccia da contatto accidentale, perché – secondo lui – non avrebbe lasciato DNA in quelle concentrazioni. «Quella concentrazione di DNA e anche la posizione in cui si trova indicano un contatto stretto. Questo è un fatto evidente, tant’è vero che non abbiamo il DNA di Stasi. Se bastasse toccare una persona per lasciare il DNA…».

Dunque, per Bacco, la presenza di un DNA molto simile a quello di Sempio è un dato di fatto, ed è anche importante. «Poi, che sia Sempio oppure no l’assassino o in concorso, a me interessa poco, perché faccio il medico legale. Però è un dato importante, non è assolutamente trascurabile come si vuol far passare», ha concluso.

Ma per Spitaleri, il fatto che quel DNA non sia presente sull’estremità dell’unghia – la parte che tende a graffiare quando una persona si difende da un’aggressione – è indicativo. Non la pensa così Bacco, che si è lasciato andare a un’esclamazione prima che la conduttrice di Incidente probatorio intervenisse per smorzare le tensioni.