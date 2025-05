Il biologo molecolare, Salvatore Spitaleri, ex del Ris, è stato ospite ieri sera di Lombardia Nera su Telelombardia, per parlare del caso di Garlasco e degli ultimi risvolti. Spitaleri si è soffermato molto sull’impronta trovata sul muro vicino alle scale dove è stata uccisa la povera Chiara Poggi, e che secondo una consulenza della procura apparterrebbe ad Andrea Sempio. “Non so come facciano a dire che sia la firma dell’assassino – ribatte Spitaleri – perchè era distante rispetto alle ultime impronte delle scarpe che erano in cima alle scale, mentre qui siamo al quarto scalino, chi passava da quelli scalini si sarebbe macchiato per forza di sangue”. Quindi ha proseguito: “L’impronta è stata grattata dal muro, non è stato grattato l’intonaco, io l’ho fatta tante volte questa operazione. Perchè si gratta dal muro un po’ di vernice? Perchè l’impronta fa schifo dal punto di vista dattiloscopico, non si vedono le creste papillari, non si può fare un confronto, allora la parte più brutta dove ci possono essere delle cellule ed essere un buon campione per i biologi viene grattata”.

Ma c’è possibilità che vi sia del materiale biologico sull’impronta presunta di Andrea Sempio, a cominciare dal sangue? “Il test è stato già fatto con anticorpi monoclonali, ha dato esiti negativi e quel test ci dà anche la possibilità di verificare se ha funzionato e non era sangue”. Perchè quindi i consulenti dicono che ci sia il sangue? “Sono consulenti di parte di Stasi. Il test fatto non sbaglia, quando è negativo non c’è sangue, ma poi il sangue si vede”. Salvatore Spitaleri ha continuato: “Quel corridoio è stretto, in prossimità di tutte quelle tracce di sangue, è una parte principale della scena del delitto. La ninidrina l’hanno spruzzata su due metri quadri di parete non proprio su quel punto. E’ normale che si faccia, quando spruzzi lo fai su un’area ampia, poi c’è la zona dove si colora o meno, se avessero visto qualcosa senza ninidrina non c’era bisogno di fare nulla”.

DELITTO DI GARLASCO, SPITALERI: “L’IMPRONTA DI SEMPIO…”

Sulla scena del crimine e sulla possibilità che vi fosse più di una persona, Spitaleri sottolinea: “Il problema delle tracce sta nella difficoltà di metterle sulla scena del crimine e di contestualizzarle, non basta trovare una traccia, è ovvio che in una casa ci sono tracce. Se questa impronta la trovi sul sangue o per deposito di sangue, chiaro che contestualizzi la traccia, altrimenti bisognerà studiarla e lavorarci er cercare di capire. Fa bene la difesa di Stasi a far analizzare tutto, ma vorrei esprimere un pensiero. Questa traccia del palmare attribuita a Sempio quando è stata analizzata all’epoca, il Ris non aveva trovato minuzie, non vi sembra strano che qualcuno dica il contrario e che ci trovi addirittura 15 minuzie? Tu sul reperto prendi quell’impronta, la fotografi e poi la studi, vedendo se ci sono le creste, poi prendi l’impronta di Sempio e la metti accanto e trovi le minuzie, e cominci a trovare altre impronte vicino al muro, io auspico che vi sia un perito che analizzi tutto, tanto quella consulenza non dice nulla”.

Spitaleri prosegue: “Che la scienza faccia passi da gigante è sicuro ma non è possibile che da una impronta che prima non aveva creste papillari adesso compaiono, io non ci credo ed è per questo che serve un perito e un contraddittorio, quella consulenza non vale nulla. La ninidrina la fai negli ambienti primari – ribadisce – in quelle zone dove ritieni sia più importante, non la spruzzi su tutta la casa”, aggiunge “giustificando” la comparsa dell’impronta di Sempio. “Non avranno spruzzato tutte le superfici, l’avranno fatto su quelle più importanti, non campioni tutto l’appartamento a 360 gradi, solo le aree principali, sarebbe assurdo”. Sulle prove di Stasi: “Quello che c’è rimane, non è che vengono tolte, magari sono sfuggite delle persone. Per esempio i famosi polpastrelli sul pigiama a livello dattiloscapico non sarebbero serviti a nulla, al limite si poteva trarre una sola informazione, la dimensione della mano, ma anche in questo caso non vi era certezza”.

DELITTO DI GARLASCO, SPITALERI: “FORSE DUE PERSONE SULLA SCENA DEL CRIMINE”

Secondo Spitaleri: “Non è possibile escludere che vi fossero più persone, ma certamente non erano nella scena primaria. Se cammini lasci delle tracce e lì è stata trovata una Frau 42 e forse c’è quella femminile, poi se altre persone erano sedute sul divano e non si sono mosse… ma nel punto in cui Chiara Poggi è stata aggredita non ci sono, se no avrebbero calpestato il sangue”. Su Stasi: “Noi possiamo aggiungere qualche altra figura ma la sua presenza è stata cristallizzata e non è mai stata messa in discussione, le prove sono indubbie, come i pedali della bicicletta, dove è stato trovato il sangue di Chiara. Stasi ci sta e al massimo ci aggiungiamo altro. Una sensazione mia: ho visto le ferite sul capo della povera ragazza, a me sembra che ci siano due mani, una forte e violenta e una meno forte, colpi con una violenza inaudita e altri con una mano meno forte, femminile? Potrebbe essere”.

Torna quindi la possibile presenza di una donna sulla scena, evidenziata anche da una possibile impronta (come detto sopra dallo Spitaleri), di un tacco sul pavimento, cosa che ovviamente è ancora da dimostrare: che realmente l’omicidio di Chiara Poggi sia stato a quattro mani? La sensazione è che la difesa di Alberto Stasi punti proprio in questa direzione, se non addirittura riscrivere l’intero assassinio, non sono da escludere altri colpi di scena nei prossimi giorni.