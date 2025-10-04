I due ex carabinieri Spoto e Sapone sono stati intervistati ieri da Quarto Grado nell'ambito del giallo di Garlasco: ecco che cosa hanno detto

Giuseppe Spoto, ex carabiniere che indagò su Andrea Sempio nel 2017 e sull’omicidio di Garlasco, ha parlato per la prima volta in tv e lo ha fatto ieri sera durante la puntata di Quarto Grado. Spoto è uno dei due militari dell’Arma – l’altro è Sapone – che negli scorsi giorni sono stati perquisiti nell’ambito della nuova indagine della procura di Brescia sulla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. “Non sono indagato quindi, per il momento, è una buona notizia” – ha esordito Spoto, che poi ha proseguito – “È stato uno choc sicuramente, perché vedere arrivare nella propria casa 8 persone per prendere un cellulare, due pc e un’agenda che avrei potuto tranquillamente consegnare a espressa richiesta…”.

Spoto è stato quindi incalzato sulla famosa intercettazione dell’8 febbraio 2017, la telefonata ad Andrea Sempio apparsa un po’ troppo dai toni amichevoli nonostante il ragazzo di Garlasco fosse sotto indagine per omicidio, la morte di Chiara Poggi a Garlasco: “La telefonata a Sempio – sottolinea Spoto – la feci per assicurarmi che lui rimanesse sul luogo di lavoro all’Iper, dove lavorava. Perché questo rapporto? Serviva che non lasciasse il posto di lavoro, quindi quel ‘fare due chiacchiere’ per me significava dargli la notifica, non c’era alcun secondo fine nella mia azione, era quello il mio obiettivo”.

La procura di Brescia contesta il fatto che quella notifica fu consegnata in un’ora e un quarto, precisamente dalle 16:35 alle 17:45: “Un’ora e un quarto per un semplice atto? L’8 febbraio avevamo il compito di installare la microspia sulla macchina di Sempio, il tecnico doveva aprire la vettura di Sempio e installare la microspia, e io ho dovuto cercare di perdere il più tempo possibile affinché il signor Sempio non uscisse dal negozio per salire in auto”. Spoto ha quindi commentato anche la chiacchierata con l’avvocato Soldani, che all’epoca dei fatti era uno dei difensori di Andrea Sempio. Stando a quanto riferito dal carabiniere, il legale ha cercato di fare il suo mestiere, provando a capire quale clima vi fosse in procura in merito appunto alla posizione del suo assistito, ma Spoto non ha proferito parola anche perchè “non ero a conoscenza di ciò che sapevano”.

DELITTO DI GARLASCO, SPOTO E LE TRASCRIZIONI CONTESTATE

Fra ciò che viene maggiormente contestato ai carabinieri che indagarono nel 2017 vi sono le trascrizioni piene di “omissis” o di parti celate ma a riguardo Spoto non ha nulla da nascondere sottolineando prima di tutto che l’audio della cimice spesso e volentieri era rovinato “soprattutto quando l’auto andava su dei terreni sconnessi” e secondariamente ha sempre utilizzato la stessa linea durante le trascrizioni, ovvero, non riportare delle parole e delle frasi che non si comprendevano con certezza. Spoto ha poi specificato che quando i Sempio dicono che “dobbiamo pagare quei signori”, subito dopo Giuseppe nomina gli avvocati.

“Ho fatto solo il mio lavoro. Io ho la coscienza cristallina – ha concluso – ho fatto 40 anni nell’Arma, sono figlio di carabinieri, sono stato educato e cresciuto in un certo modo, mai avrei venduto la mia divisa per niente al mondo”. Quarto Grado ha parlato anche con Emilio Marco Casali, avvocato di Spoto, che ha precisato: “Il processo va fatto in aula e non sui media, il concetto l’ho cercato di trasferire al maresciallo Spoto che avrebbe voluto subito chiarire la sua posizione, così come la moglie. Io invece ho cercato di fare in modo che alle domande non rispondessero, ci abbiamo provato ma il mondo là fuori è supersonico. Un grande collega mi aveva detto che un cliente si difende in aula, ma se lo processano sui media va difeso anche sui media”.

DELITTO DI GARLASCO, LE DICHIARAZIONI DI SAPONE

Quarto Grado ha poi parlato anche con Sapone, ex capo della polizia giudiziaria di Pavia. Incalzato sulle telefonate con Sempio ha spiegato: “Non mi ricordo con precisione, ma queste erano chiamate verso Sempio visto che aveva parecchi numeri di telefono e poi vennero staccati perché non li utilizzava. Volevamo capire se usava quel cellulare, in 5 minuti non ci siamo detti nulla di che”. E ancora: “Io sono stato sentito dai carabinieri di Milano, mi hanno chiesto in generale di questi contatti, credo di averli spiegati allo stesso modo… non ricordo bene perché son passati 10 anni”.

Ma che rapporto aveva con i Sempio? “Io non li conoscevo assolutamente, ho visto Andrea Sempio in tribunale a Pavia e un’altra volta al ‘pedinamento’ all’Iper, mai avuto alcun contatto con la famiglia e con lui, nessun tipo di contatto”. Sulla telefonata fatta da Sempio a Sapone di 5 minuti e 52 secondi del 22 gennaio 2017: “Non ricordo esattamente le parole che ci siamo detti in quella telefonata, ma nulla di particolare, era giusto per capire il soggetto che io non conoscevo, non potevo dire nulla di particolare. Non gli era stato fatto ancora l’invito a comparire, aveva 6 o 7 utenze, di cui tutte mute, abbiamo cercato di capire se quell’utenza poteva essere utile. Quella telefonata era per nulla di particolare” – ha ribadito.

DELITTO DI GARLASCO, PARLA L’AVVOCATO DI SAPONE

In collegamento vi era anche l’avvocato Marmonti, legale di Sapone: “Il maresciallo Sapone non è indagato – ha precisato – nel decreto di perquisizione disposto, l’unico indagato è il magistrato e tutti gli altri sono indicati come testimoni. Che ci faccio io qui se non è indagato? La mattina in cui ha subito la perquisizione sono stato informato immediatamente, sono entrato in abitazione e sono stato segnato a verbale come difensore nominato dall’interessato, che non è indagato ma è indicato come testimone”.

“Di fatto la situazione è piuttosto ibrida, c’è la possibilità che si modifichi. Sapone – precisa – non è stato iscritto sul registro degli indagati, visto che l’interrogatorio è stato fatto senza avvocato. Non gli hanno fatto domande dirette”. Infine, la precisazione di Sempio, che ha inviato un messaggio a Martina Maltagliati di Quarto Grado, specificando: “Ricordo la telefonata di 5 minuti con Sapone, ma non ricordo cosa ci siamo detti, probabilmente non era una cosa degna di memoria”.