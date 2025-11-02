Delitto di Garlasco, l'ex carabiniere Spoto: "Nessun mistero nei rapporti con Sempio". E nega pressioni dall'ex pm Venditti per le intercettazioni

DELITTO DI GARLASCO, SPOTO ALLONTANA SOSPETTI

Non c’è nessun mistero nei contatti con Andrea Sempio: l’ex investigatore Giuseppe Spoto torna a parlare del delitto di Garlasco, ma soprattutto dell’inchiesta di Brescia sulla presunta corruzione che vede attualmente indagati l’ex pm Mario Venditti e il padre dell’indagato.

Delitto di Garlasco, Baldi: "Dna Sempio sulle unghie? Contaminazione"/ "Ma strano non vi sia quello di Stasi"

Dopo aver rilasciato un’intervista a Quarto Grado, l’ex maresciallo parla alla Provincia Pavese, senza nascondere l’amarezza per le dimensioni che sta assumendo una vicenda nella quale non è indagato.

Tuttavia, gli inquirenti bresciani starebbero svolgendo approfondimenti anche su di lui, almeno stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore. «Sono a posto con la mia coscienza», premette Spoto, prima di entrare nel merito delle verifiche.

Delitto di Garlasco, Gallo "Carte? Lovati non voleva rivelare fonte"/ "Soldani e Grassi chiariscano su soldi"

Ad esempio, in merito all’ipotesi che non abbia trascritto alcune intercettazioni importanti, precisa che non è necessario riportare tutto, ma solo ciò che è “utile ai fini dell’indagine”, che nel 2017 riguardava il delitto di Garlasco, aggiungendo di aver pensato che il riferimento ai soldi da parte dei Sempio fosse legato agli avvocati. «Rileggere ora, dopo otto anni, quelle trascrizioni con la lente degli attuali investigatori è molto diverso», osserva Spoto.

LA VERSIONE DI SPOTO SULLA NOTIFICA A SEMPIO

Inoltre, ribadisce di non essere rimasto da Sempio oltre un’ora, ma quaranta minuti: avrebbe «banalmente» sbagliato a indicare l’orario della notifica. A dimostrarlo, anche il fatto che la microspia abbia cominciato a funzionare mentre si trovava a casa di Sempio, visto che era lì anche per consentire al tecnico l’installazione della cimice, oltre alla PEC inviata dal suo ufficio all’avvocato Soldani alle ore 18:15.

Delitto di Garlasco, la teoria di Taccia su Giuseppe Sempio/ "Forse voleva accelerare tempi o temeva errori"

Nell’intervista l’ex investigatore chiarisce anche che la notifica è avvenuta sul posto di lavoro di Sempio, non a casa sua. Infatti, il tecnico, arrivato da Milano, sbagliò pure centro commerciale, e lui dovette prendere tempo. In merito alle voci di una presunta fretta imposta da Venditti sulle intercettazioni, Spoto afferma che in realtà gli è stato chiesto se avesse subito pressioni — circostanza che ha negato —, mentre la fretta c’è effettivamente stata, ma perché «quando lui chiedeva una cosa, la voleva subito».

Si smarca invece dalle domande su una possibile sottovalutazione della precedente indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, rimandando la questione a Venditti e Pezzino, che se ne occuparono. Nel frattempo, il mirino della Procura di Brescia potrebbe allargarsi, poiché in ballo non c’è solo la presunta corruzione nell’archiviazione di Sempio del 2017, ma anche approfondimenti sul lavoro della “squadra” di Venditti.

Per Spoto è assurdo che si stia scavando nella sua vita privata «senza un motivo preciso»: una cosa inaccettabile, dice, pur restando sotto il vaglio dei pm bresciani insieme agli ex colleghi Sapone e Scoppetta.