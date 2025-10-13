Delitto di Garlasco, spunta una perizia segreta sull'impronta a pallini di scarpa che può ribaltare tutto e 'incastrare' Andrea Sempio: cosa è emerso

DELITTO DI GARLASCO, UN’ALTRA PROVA CONTRO ANDREA SEMPIO?

Non c’è solo la traccia genetica sulle unghie di Chiara Poggi a spingere la Procura di Pavia a sospettare che Andrea Sempio sia coinvolto nel delitto di Garlasco. Nelle ultime ore è emersa anche una perizia segreta sull’impronta 42 che potrebbe attribuire anche l’impronta della scarpa a pallini al nuovo indagato.

La svolta non è ancora avvenuta, ma è potenzialmente clamorosa, perché si tratta della prova centrale, quella che incastrò Alberto Stasi e che teneva l’amico di Marco Poggi fuori dalla scena del crimine. Era una delle ultime certezze, ma potrebbe crollare.

Se le altre tracce possono teoricamente essere state lasciate in altri momenti, quella che può essere stata lasciata solo dall’assassino è appunto l’impronta di scarpa nel sangue di Chiara Poggi. Nel processo che ha portato alla condanna definitiva di Stasi si stabilì che era numero 42, ma una nuova perizia della difesa Stasi apre nuove possibilità.

Il documento è sul tavolo della Procura e, secondo quanto riportato dal Giornale, è stata usata per convincere la Cassazione alla riapertura dell’indagine su Andrea Sempio che era stata archiviata otto anni fa. Pare che questa perizia apra allo scenario di una scarpa calzata dal piede di Sempio.

DELITTO DI GARLASCO, IL CASO DELL’IMPRONTA A PALLINI

Per ora quella sulla perizia segreta è un’indiscrezione giornalistica, ma non è da escludere che nei prossimi giorni ci siano colpi di scena, del resto il delitto di Garlasco ne ha regalati diversi finora. L’impronta a pallini, l’unica traccia lasciata dal killer di Chiara Poggi nel 2007, secondo la relazione del Ris di Parma misura 27 centimetri, ma c’è un margine di tolleranza di un centimetro che lascia aperte diverse ipotesi.

Infatti, i carabinieri non erano riusciti a risalire precisamente alla taglia, per cui quella scarpa poteva avere taglia 42, ma anche 44. Un dato significativo, visto che 44 è il numero di Andrea Sempio. Se ne è parlato nei giorni scorsi a Ore 14 Sera, che aveva appreso dell’iniziativa degli inquirenti, che si sono rivolti all’azienda che produce il tipo di scarpa individuata nell’impronta, a conferma di questo nuovo fronte investigativo.