Delitto di Garlasco, risultati degli esami dattiloscopici confermano quelli di 18 anni fa: sulla porta impronte di Marco Poggi e carabiniere, nessuna svolta

Gli esami effettuati dal perito Giovanni Di Censo nell’ambito dell’incidente probatorio per la nuova indagine sul delitto di Garlasco non hanno riservato colpi di scena, ma hanno confermato i risultati ottenuti diciotto anni fa. Le impronte digitali leggibili individuate sull’esterno della porta del garage appartengono a Marco Poggi, mentre quelle sulla porta d’ingresso della villetta della famiglia Poggi sono di un carabiniere.

Le 6 impronte individuate su una confezione di cereali e sul sacchetto della spazzatura appartengono invece alla vittima. Dunque, non è emerso nulla di nuovo rispetto a quanto già accertato nelle prime indagini. Non sono state rinvenute tracce riconducibili né al nuovo indagato, Andrea Sempio, né all’unico condannato per l’omicidio, Alberto Stasi.

Come per l’aspetto dattiloscopico, anche quello genetico non ha offerto svolte: gli esami disposti dal gip di Pavia non hanno modificato quanto già noto. Sul Fruttolo è stato trovato il Dna della vittima, sull’Estathé quello di Alberto Stasi.

LA REAZIONE DEI LEGALI DI ANDREA SEMPIO

In merito alle indiscrezioni sui risultati degli esami dattiloscopici, si sono espressi i legali di Andrea Sempio, sottolineando che, così come non si erano agitati quando trapelavano voci potenzialmente sfavorevoli, allo stesso modo ora non esultano, pur ritenendo positiva la notizia per il loro assistito. Come riportato da Fanpage, hanno tuttavia evidenziato che, questa volta, si tratta di un dato ufficiale — un atto processuale — e non di semplici supposizioni giornalistiche sul delitto di Garlasco.

DELITTO DI GARLASCO, LE ALTRE TRACCE

La difesa di Sempio mantiene quindi un tono prudente, pur riconoscendo che ora vi è una conferma formale. Ciò significa che l’indagine non registra passi avanti da questo punto di vista, poiché le analisi confermano quanto già emerso nelle precedenti indagini. Tuttavia, restano altri elementi all’esame della Procura di Pavia: basti pensare alle tracce di Dna sotto le unghie della vittima, per le quali sono state disposte comparazioni con Sempio, Stasi e altri uomini che frequentavano la villetta. Si attendono, dunque, i risultati di tali accertamenti.