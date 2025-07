A Quarto Grado vi era ospite Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, per parlare del caso di Garlasco: ecco cos'ha detto

C’era l’avvocato Angela Taccia negli studi di Quarto Grado, per parlare del caso di Garlasco. La legale di Andrea Sempio insieme a Massimo Lovati era “sparita” da un po’ dalle scene e si è “giustificata” dicendo: “Qualcuno a lavorare ci dovrà più stare – esordisce ironica – una frecciatina a Lovati (l’altro avvocato di Sempio ndr)? Non mi permetterei mai, è il mio cuore, ho udienze come tutti gli avvocati, ci sono sempre atti da scrivere ma mi sono anche concessa anche 5 giorni in montagna”.

Delitto di Garlasco, dna ignoto 3/ Abbate sicuro “E' l'assassino!”. Garofano “Traccia che non dice nulla”

Negli ultimi giorni le indagini su Garlasco si stanno concentrando sulla ricostruzione della rete di amicizie dell’indagato e a riguardo l’avvocatessa Taccia spiega: “I compagni di scuola di Sempio io non li conoscevo, quelli che ho avuto modo di vedere, oltre ai nostri amici in comune, erano tutti normalissimi e non avevano giri in comune con Chiara Poggi anche per l’età. Non è stato trovato alcun riferimento alla scuola in casa di Sempio? E’ una domanda non giuridica ma bisognerebbe chiederlo a lui e ricordo che la famiglia Sempio si è trasferita nel frattempo, magari li avranno nello sgabuzzino, forse anche io ce li ho i quaderni ma non so. Una famiglia che tiene uno scontrino magari tiene anche un quaderno? E’ uno scontrino di un giorno particolare, ci sono state altre persone che hanno tenuto scontrini della spesa e anche i biglietti del treno”.

Delitto di Garlasco, Capra (consulente Poggi) su Ignoto 3/ "Garza contaminata, ma non c'è da preoccuparsi"

DELITTO DI GARLASCO, TACCIA: “LE INDAGINI SONO SECRETATE MA…”

Secondo la Taccia bisognerebbe indagare a 360 gradi e non solo su Sempio: “Non vedo perchè fossilizzarsi su Andrea Sempio e per adesso non c’è traccia di Sempio sulla scena del crimine, per questo dovrebbero indagare a tappeto, non solo gli amici di Sempio. Visto che l’indagine sta andando in questa direzione mi auguro che si indaghi a 360 gradi. Fino adesso non è stato ancora dimostrato che Andrea Sempio fosse sulla scene del crimine”.

Dovrebbero indagare magari gli amici di Stasi? “Le indagini sono secretate e nel fascicolo dell’incidente probatorio non ci sono ancora, sollevando questo polverone non vedo perchè si debba indagare solo sugli amici di Sempio. E’ già stato chiarito dai consulenti genetisti che ne sanno più di noi, ma mi sembra che si cerchi per forza un ignoto 3”. Quindi ribadisce sul famoso scontrino di Sempio prodotto la mattina del 13 di agosto 2007 a Vigevano: “Ancora parliamo dello scontrino, perchè vi state incaponendo? Perchè non parliamo delle altre persone che hanno tenuto il biglietto del treno? Sempio è indagato, nemmeno imputato e voi parlate di questo scontrino da questi 4 mesi?”.



Delitto di Garlasco, l'amico di Bertani: "Non c'entra nulla"/ Il preside di Sempio: "Vestiva sempre di nero…"

DELITTO DI GARLASCO, PARLA ROBERTO GNACCARINI, AMICO DI SEMPIO

E a proposito di amici, Quarto Grado ha parlato con Roberto Gnaccarini che è proprio uno dei compagni di Andrea Sempio alle superiori: “Andrea l’ho conosciuto in seconda superiore, essendo io stato bocciato, lui era un anno più piccolo e ci siamo ritrovati in classe quando ho ripetuto l’anno. Abbiamo condiviso gli anni del liceo fino alla maturità del 2007. Me lo ricordo come un ragazzo tranquillo non faceva casino in classe. Triste? No, non mi è mai sembrato, neanche introverso”. Su questa nuova indagine: “Sinceramente non ci sentiamo il dito puntato contro, almeno io personalmente no, è giusto, io non ho nulla da nascondere quindi facciano le indagini che devono fare e va bene. Paragonare il nostro dna? Giusto o non giusto non spetta a me, se è da fare lo facciamo. Se devono fare queste indagini, ben venga”. Poi ha spiegato: “L’ho visto circa un mesetto fa Sempio lui cerca sempre di mostrarsi sorridente e forte ma è comprensibile che senta un po’ la tensione addosso”.

Quindi ribadisce: “Lui non è mai stato un tipo violento, in 22 anni che lo conosco non l’ho mai visto perdere la pazienza, per me Andrea non c’entra niente”. Si è parlato poi di Michele Bertani, altro amico di Sempio e ragazzo che si è suicidato nel 2017: “L’ho conosciuto una volta che eravamo ad una festa della birra con Andrea, c’era Michele con la sua ragazza dell’epoca, ci siamo seduti al tavolo tutti e 4 e mi sembrava un ragazzo tranquillo, Andrea mi aveva detto che era un suo amico di infanzia e poi si erano un po’ persi di vista”. Quindi a concluso: “Cosa vorrei dire ad Andrea? Di cercare di stare tranquillo che ne uscirà al meglio. Lui compiere un omicidio? Per come lo conosco non ti dico no, assolutamente no”. Ancora una volta quindi, gli amici di Andrea Sempio non sembrano palesare ombre sull’indagato, nessun indizio che possa far pensare ad un qualsiasi collegamento con l’omicidio di Garlasco.