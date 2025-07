Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, intervistata da Morning News per parlare di Garlasco: ecco cosa è emerso dalle sue parole

L’avvocatessa di Andrea Sempio, Angela Taccia, è stata intervistata stamane da Morning News nell’ambito della nuova indagine riguardante su Garlasco. Oggi altra giornata importante per l’inchiesta visto che proseguirà l’incidente probatorio e verranno esaminati nuovi reperti e nuove tracce di dna. A riguardo la legale Taccia ha spiegato: “Dovrebbero procedere all’analisi biologica dei reperti congelati, so quali sono ma vorrei capire cosa ci sarà, il calendario non c’è, l’unica data certa è il 24 ottobre quando ci sarà l’udienza per discutere, se non ci sarà una proroga. Non si può parlare di sopra o sotto le unghie di Chiara, lui (Sempio ndr) Chiara non la frequentava inoltre il dna di Sempio è stato prelevato il 13 marzo del 2025 e la consulenza della procura è stata redatta a febbraio 2024: cosa si è confrontato? Gli accertamenti devono essere svolti partendo dal dna di Sempio prelevato in maniera legittima il 13 marzo 2025 e poi ci sono gli elettrofreogrammi del prof De Stefano. Faranno il possibile ma i miracoli non si possono fare”.

Angela Taccia è poi stata nuovamente intervistata da Morning News al suo arrivo a Milano e in quell’occasione ha spiegato: “Bisognerà capire effettivamente cosa ci sarà, se tutto verrà analizzato correttamente non troveranno tracce di Sempio. Sull’impronta 33 ci sono solo 5 minuzie perchè a quanto pare, anche i consulenti della famiglia Poggi hanno confermato, le poche minuzie e le altre restanti minuzie sarebbero state confuse con interferenze murarie. I nostri consulenti dicono che se fosse stata ingrandita e analizzata meglio la foto si sarebbero notate anche ad un occhio non esperto, io rimango cauta e mi attengo ai fatti”. In poche parole l’impronta 33, quella sul muro vicino alle scale di casa Poggi a Garlasco, era analizzabile solo tramite foto, visto che l’intonaco del muro prelevato è andato esaurito, di conseguenza il confronto è stato fatto solamente attraverso appunto l’immagine. Angela Taccia ha poi precisato che: “Quell’impronta non ha sangue anche perchè la ninidrina non reagisce all’emoglobina. Quindi fino ad oggi non ci sono tracce di Andrea Sempio e se tutto proseguirà correttamente non ne troveranno altre”.

DELITTO DI GARLASCO, TACCIA: “ANDREA E’ TRANQUILLO E FIDUCIOSO”

L’avvocato di Sempio ha fatto sapere che non verrà richiesto l’incidente probatorio sull’impronta 33, a differenza invece di quanto chiede la consulenza della famiglia Poggi: “Quando ho depositato la nostra consulenza ho deciso di non richiedere l’incidente probatorio anche per il tipo di accertamento da fare, io non l’ho richiesto, i legali dei Poggi sì”. Sullo stato d’animo di Andrea Sempio: “E’ cauto, è fiducioso nelle indagini, si spera che non si facciano ulteriori errori, è un tipo comunque tranquillo, ovviamente la tensione c’è, è naturale e umano. Sta andando bene per noi questo incidente probatorio – ha continuato – comunque non è una partita di calcio, è una vicenda spiacevole che coinvolge tante famiglie che già soffrono, sta andando come deve andare”.

Sulla spazzatura, oggetto della precedente fase dell’incidente probatorio, Angela Taccia ha spiegato: “Nella spazzatura tracce solo di Chiara e Stasi: fino ad una settimana fa la spazzatura doveva essere dirimente, ora che non escono le tracce di Sempio la spazzatura potrebbe essere di qualche giorno prima, siamo cauti ad esprimere giudizi mediaticamente, poi nelle sedi opportune ne discuteremo”. Infine ha ribadito il concetto circa il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi: “Non si parla di unghie di Chiara ci sono solo gli elettroferogrammi di De Stefano che devono essere confrontati con le impronte di Andrea Sempio raccolte il 13 marzo 2025”. La posizione dei legali di Andrea Sempio resta quindi sempre la stessa: il nostro assistito non centra nulla con l’omicidio di Garlasco e fino ad oggi non è emerso nulla che faccia pensare al contrario. Da segnalare infine le dichiarazioni di Massimo Lovati, l’altro legale di Andrea Sempio, che di fatto ha condiviso le parole della sua collega, spiegando: “Non condivido la richiesta della difesa dei Poggi di un incidente probatorio sull’impronta 33 perchè l’impronta è già stata smontata per quanto riguarda l’ipotesi accusatoria, quindi la procura se la terrà nel cassetto”.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DI LOVATI

E ancora. “L’intonaco è sparito, sangue non ce n’era e l’impronta non è quella di Sempio, quindi non mi interessa fare l’incidente probatorio, che la procura se la tenga, zero era e zero rimane. Siccome l’impronta non è di Sempio l’accusa può fare quello che vuole, se la tengano per loro e basta. A me non interessa nulla, non è contestuale alla scena omicidiaria e poi non è di Sempio, facciano quel che vogliono, se la tengano nei loro cassetti”. Quindi ribadisce il concetto: “Per me non è mai stata l’impronta di Sempio, l’ha dimostrato una doppia consulenza nostra e della famiglia Poggi, facciano quello che vogliono, zero era e zero resta”.

“Questo incidente probatorio è stato promosso per verificare se dai reperti ungueali della povera vittima come termine di raffronto ci possa essere il dna di Andrea Sempio che sappiamo è stato coattivamente appreso il 13 marzo del 2025. In mezzo ci sono una serie di consulenze tecniche che discendono da una indagine del 2017 che è stata archiviata”. Il noto penalista si dice quindi sempre più convinto che il suo assistito non abbia nulla a che fare con l’indagine di Garlasco, così come del resto era già stato deciso in due precedenti indagini: vedremo nelle prossime settimane se la sua posizione sarà nuovamente stralciata o meno. Al momento, va detto, non vi è nulla di compromettente nei confronti dell’amico di Marco Poggi, nulla di nuovo che non sia già stato vivisezionato in passato.