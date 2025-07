Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, intervistata da Lombardia Nera nell'ambito dell'indagine su Garlasco: cos'ha detto

Alessia Taccia, uno dei due legali di Andrea Sempio, è stata intervistata dai microfoni di Lombardia Nera su Telelombardia per parlare ovviamente del giallo di Garlasco. Le prime parole hanno riguardato la famosa spazzatura esaminata in occasione dell’incidente probatorio degli scorsi giorni, esami che riprenderanno dopo domani, venerdì 4 luglio 2025.

“Io ripeto sempre che comunque non sono risultati definitivi – racconta Angela Taccia – bisogna aspettare, ma stando a quanto risulta ad oggi non c’è traccia di Andrea Sempio, ma non mi stupisce”. E ancora: “Fino all’altro giorno si è parlato dell’importanza di questa spazzatura come se l’assassino di Chiara potesse aver ucciso la ragazza e poi aver fatto colazione o viceversa”.

DELITTO DI GARLASCO, ANGELA TACCIA E LA SPAZZATURA

“Ma ripeto – prosegue – di Andrea Sempio lì non c’è niente ma non mi aspettavo niente da quella spazzatura, visto che lui ha sempre detto che quel giorno non era in casa Poggi, era andato dai Poggi dieci giorni prima, prima che partivano per il Trentino, questo non mi stupisce”, ribadisce. Ricordiamo che la spazzatura ha dato esito positivo per il dna di Chiara Poggi sui due fruttoli, mentre sulla cannuccia di Estathe ci sarebbe il materiale genetico di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Garlasco.

Ma quali saranno le prossime mosse? “Ora bisognerà valutare che valore giuridico può avere l’eventuale analisi rapportata con la dinamica dell’omicidio – prosegue Alessia Taccia parlando con Lombardia Nera – va capito anche se quell’Estatthe su cui risulterebbe il dna di Stasi sia stato consumato quella mattina o magari la sera precedente. Stando agli atti – sottolinea – della sera precedente vi sono solo i cartoni della pizza e il resto della pattumiera non c’è, quindi quando sono stati consumati quei reperti? Durante la mattina dell’omicidio o la notte, magari uno spuntino, quindi bisogna attenersi ai fatti e attendere”.

DELITTO DI GARLASCO, ANGELA TACCIA FA CHIAREZZA SULLE IMPRONTE

Angela Taccia ha poi parlato anche della famosa impronta 33, quella trovata sul muro delle scale dove è stato rinvenuto il cadavere di Chiara Poggi e che per l’accusa sarebbe proprio di Sempio: “Sull’impronta 33 l’intonaco non c’è più e già stato usato ai tempi – replica l’avvocatessa – ma se anche fosse da attribuire a Sempio non c’è nulla di strano visto che più sotto c’è l’impronta di Marco Poggi perchè Andrea frequentava quella casa”.

E ancora: “Prima di tutto va capito se quell’impronta è davvero di Sempio – puntualizza – e poi ci sono tutta una serie di impronte che non sono state analizzate in quanto non ritenute giuridicamente rilevanti quindi non sappiamo se ci sono impronte di altri amici del gruppo, ci potrebbero essere ma non ci sarebbe nulla di strano”. Ancora una volta non sembrerebbero quindi emergere degli indizi nei confronti dell’indagato ma la procura sta continuando il suo lavoro. Scoprirà qualcosa di compromettente?