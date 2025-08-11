Delitto di Garlasco, Angela Taccia (legale di Andrea Sempio): "Se è lui l'assassino, smetto di fare l'avvocato e vado in montagna. Non mollo neanche morta"
DELITTO DI GARLASCO, PARLA IL LEGALE DI ANDREA SEMPIO
Angela Taccia è talmente convinta dell’innocenza di Andrea Sempio che minaccia di lasciare il suo lavoro di avvocato e di ritirarsi dalle montagne se dovesse emergere che davvero è coinvolto nel delitto di Garlasco. Lo mette nero su bianco Oggi, che ha intervistato il legale dell’indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia.
Del resto, lei conosce bene il suo cliente, perché è suo amico: lo conobbe tramite il fidanzato dell’epoca, poi sono diventati migliori amici, anche perché lui ha colto una sua difficoltà e le è stato vicino. «La tragedia ci unì ancora di più», afferma, a proposito del gruppo di amici su cui anche gli inquirenti avrebbero acceso i riflettori nelle indagini su Sempio.
Taccia lo descrive come un ragazzo «particolare», che aveva la facciata da duro, ma era sempre educato: «Era un po’ burbero ma, mentre borbottava, aiutava gli altri». Dunque, esclude l’eventualità di una doppia vita e che sia un assassino.
ANGELA TACCIA, LE CRITICHE E LA BATTAGLIA LEGALE
Per quanto riguarda gli amori, l’avvocato racconta che «non si impegnava con nessuna, non si sentiva abbastanza maturo». Ora che è diventata il suo legale, ha preso un po’ le distanze dal gruppo di amici per non confondere i piani.
Nell’intervista Taccia parla anche delle critiche che ha ricevuto per il suo abbigliamento durante le perquisizioni e per due post sui social, ricordando che venne chiamata alle 5 del mattino, quindi non si era preoccupata di indossare altro rispetto a felpa e jeans.
Poi nega di essere stata richiamata dall’Ordine degli avvocati per le frasi “Lotta dura senza paura” e “Cpp I love you” pubblicate sui social. Infine, assicura di non intendere mollare nella difesa di Andrea Sempio: «Neanche morta. Andrea è innocente». Non solo il suo cliente è innocente, ma meriterà anche delle scuse quando l’inchiesta verrà chiusa.