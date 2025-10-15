Il delitto di Garlasco a La Vita in diretta con le parole dell'avvocatessa Angela Taccia sulla decisione di Andrea Sempio di allontanare Lovati

A La vita in diretta, su Rai Uno, si parla di Garlasco e in collegamento vi era l’avvocatessa Angela Taccia. Si tratta dell’unico penalista al momento di Andrea Sempio, dopo che l’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha deciso di revocare il mandato a Massimo Lovati. La Taccia, incalzata sulla decisione di allontanare il penalista di Vigevano, ha spiegato: “Il mio cliente ha scelto, purtroppo – una scelta molto sofferta – di revocare l’avvocato Lovati, non solo per motivi mediatici ma anche per altre questioni, dato che, a mio parere, è venuto meno il rapporto fiduciario fra avvocato e cliente”.

Quindi ha voluto precisare: “Non mi permetto di giudicare le scelte di Andrea, mi ha chiesto dei consigli che in questo momento non gli ho dato perché in questo momento non sono l’amica di Sempio ma l’avvocato”. Poi ha continuato: “Non è stato solo un problema mediatico – riferendosi sempre alla cacciata di Lovati – la scelta effettuata da Sempio è stata molto sofferta, ha cercato in varie riunioni di capirsi con l’avvocato Lovati, di chiarire alcune scelte strategiche, non tanto nel procedimento ma nel modus operandi del lavoro che si sta facendo, e non ha condiviso delle scelte di Lovati anche a livello organizzativo. Oltretutto è innegabile che le ultime uscite mediatiche non sono piaciute né a lui né alla famiglia, questo bisogna dirlo”.

E ancora: “Non è dannoso per Sempio, mediaticamente io ho cercato di comparire meno spesso dell’avvocato Lovati e, quando comparivo, era per fare capire che persona è Sempio e alcune questioni tecniche. Certo che se io comparo tre o quattro volte e poi succedono casi mediatici in un caso così importante come quello di Garlasco, buio e triste perché una ragazza è stata uccisa, non mi sembra di scherzare in questo momento”.

GARLASCO, TACCIA SU LOVATI-SEMPIO: “IL PROSSIMO AVVOCATO…”

Su chi sarà il prossimo difensore di Andrea Sempio, Angela Taccia ha precisato: “Da chi sarà affiancato? La scelta spetta a Sempio. Abbiamo una rosa di nomi da vagliare: Andrea ha delle idee, io ho altre idee, ci confronteremo e vedremo cosa deciderà, per capire chi potrebbe essere il professionista che farà squadra. Dovrà essere qualcuno di lunga esperienza, ma dovrà ascoltarmi giorno per giorno perché le carte le ho studiate da mesi, mi dovrà ascoltare su certe cose e poi si partirà a collaborare insieme per una difesa giuridica serrata, importante e seria”.

In studio, a La vita in diretta, vi era la criminologa Roberta Bruzzone, che sembra condividere la scelta di Sempio di allontanare Lovati e le parole della Taccia: “Mi sembra una scelta sana e saggia per tutti, ma anche per Lovati. Non credo che stia attraversando un momento personale che possa garantire a lui di fare bene il suo lavoro e a Sempio la difesa che si merita; secondo me era una decisione da prendere forse anche prima”.



GARLASCO, BRUZZONE SU LOVATI-SEMPIO

E ancora: “L’avvocato Taccia ha ben compreso la portata. Mi auguro che arrivi un avvocato che abbia una solida conoscenza della prova tecnico-scientifica su cui si basa questa indagine, e un avvocato che goda del rispetto dei colleghi. Serve un collega solido, e io qualche nome in mente ce l’avrei anche. Questa vicenda rischia di sfociare in un processo – ha concluso e ribadito il suo pensiero – la parte più importante è la difesa tecnica: ora servono più carte, più studio e meno TV”.

A questo punto dovremo attendere i prossimi giorni per cercare di capire chi sarà il nuovo avvocato che sostituirà Massimo Lovati nella difesa di Sempio. Va detto che l’indagato non ha fretta, avendo già un penalista, ma è anche vero che, visti i continui colpi di scena di questa vicenda, non bisognerà neanche meditare più di tanto.