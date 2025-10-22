Aggiornamento sul delitto di Garlasco, con un nuovo colpo di scena sullo scontrino di Andrea Sempio: ecco cosa è emerso in queste ore

Nuovo possibile colpo di scena per quanto riguarda l’indagine di Garlasco: lo scontrino di Andrea Sempio, quello del famoso parcheggio di Vigevano, non sarebbe dello stesso indagato. La notizia è riportata dai principali media nelle ultime ore, facendo il giro del web, e riferisce di un testimone che viene ritenuto attendibile dalla Procura, secondo cui, appunto, il ticket del 13 agosto 2007, delle ore 10:00 circa, non apparterrebbe a Sempio, nonostante lo stesso e la famiglia abbiano sempre riferito il contrario.

Ovviamente il tutto va preso con le pinze, visto che da marzo a quest’anno, più volte, abbiamo assistito a presunti colpi di scena e pistole fumanti, rivelatesi poi infondate, e nulla esclude che lo stesso si ripeta anche per tale vicenda. A mettere in discussione l’alibi di Sempio sarebbe un uomo che si sarebbe presentato di sua spontanea volontà dai carabinieri di Milano, in via Moscova.

DELITTO DI GARLASCO, NUOVO COLPO DI SCENA “PERSONA CREDIBILE”

Ovviamente si tratta delle sue parole contro quelle dell’indagato, ma, come detto sopra, gli investigatori lo considerano “molto credibile”, oltre che una persona “informata sui fatti”; di conseguenza, avrebbe fornito delle prove e dei dettagli su ciò che ha raccontato. Una volta raccolta la testimonianza, i militari dell’Arma avrebbero subito informato la Procura di Pavia, che starebbe già provvedendo ai vari controlli.

Un nuovo colpo di scena, quindi, anche se va detto che al momento non è ben chiaro chi sia questa persona; ma, come tutto ciò che ha riguardato Garlasco negli ultimi sette mesi, è probabile che a breve venga alla luce. Quello scontrino è sempre stato un oggetto controverso, e per certi versi sospetto, visto che il fatto che Sempio lo tenne con sé per poi presentarlo ai carabinieri a ottobre del 2008, quindi più di un anno dopo l’omicidio, ha sempre fatto discutere.

DELITTO DI GARLASCO, SEMPIO E LO SCONTRINO “BOOMERANG”

La mamma di Andrea Sempio ha sempre spiegato che, una volta trovato quel ticket, la famiglia lo tenne con sé in quanto certa che sarebbe potuto tornare utile, e così è stato. Inoltre, proprio di recente, è emerso anche un secondo ticket, datato 14 agosto 2007, che andrebbe a confermare la tesi di Sempio, secondo cui il giorno prima si sarebbe recato in libreria a Vigevano trovando il negozio chiuso, tornandoci quindi 24 ore dopo.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato di recente Federico Gallo, avvocato di Massimo Lovati (ex legale di Sempio), che, parlando a Storie italiane, ha spiegato che quello scontrino è di fatto “falso” e che proprio quel ticket aveva dato vita a delle frizioni nella difesa di Sempio. Secondo Lovati, infatti, quel pezzo di carta rappresentava un boomerang, arrivando anche a dire che l’indagato non si ricordava dove fosse il 13 agosto 2007, per poi scoprirlo solo dopo aver trovato lo scontrino.