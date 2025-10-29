Delitto di Garlasco, Dentro la Notizia rivela che i tre ex legali di Andrea Sempio saranno sentiti a Brescia. Cosa ha detto Cataliotti sulle nuove indagini

DELITTO DI GARLASCO, NUOVE AUDIZIONI A BRESCIA SULL’IPOTESI DI CORRUZIONE

Continua il lavoro della Procura di Brescia per fare chiarezza sull’ipotesi di corruzione in relazione all’archiviazione di Andrea Sempio nell’indagine precedente sul delitto di Garlasco. Lo confermano le ultime novità rivelate dal programma Dentro la notizia, che ha acceso un faro sull’inchiesta nella quale è indagato Mario Venditti, ex procuratore.

Monica Busetto in carcere per una collana sbagliata?/ Omicidio Lida Taffi Pamio: "prova regina" può crollare

L’inviato della trasmissione di Gianluigi Nuzzi ha riferito che presto verranno ascoltati i tre avvocati che si occupavano della difesa di Sempio nel 2017, cioè Massimo Lovati, Simone Grassi e Federico Soldani.

Proprio su quest’ultimo sono emerse indiscrezioni riportate dal quotidiano La Verità, secondo cui sarebbe stato tirato in ballo anche dal generale Luciano Garofano, quando è stato sentito dagli inquirenti in merito alla sua consulenza mai depositata. Ma, stando alle informazioni raccolte dal programma di Canale 5, potrebbe essere sentita anche Giulia Pezzino, pm che otto anni fa seguiva l’indagine su Sempio insieme al procuratore Venditti.

Omicidio Sofia Stefani, Gualandi a processo: "Tra noi c'era amore vero"/ "Il colpo è partito per errore"

Non è escluso che venga ascoltata come testimone anche Laura Barbaini, ex sostituto procuratore generale a Milano. Si tratta della magistrata — ora in pensione — alla quale Venditti si rivolse chiedendo un parere scritto.

DELITTO DI GARLASCO, PERCHÉ “DOPPI” ESAMI PER SEMPIO

Durante la puntata odierna della trasmissione è intervenuto uno dei legali di Andrea Sempio, l’avvocato Liborio Cataliotti, che ha sostituito Massimo Lovati. Cataliotti ha ricordato che il suo cliente non è coinvolto nell’inchiesta di Brescia e di non saperne molto; infatti, ciò di cui è a conoscenza lo ha appreso tramite le notizie pubblicate dalla stampa.

Denise Pipitone, mamma Piera Maggio: "Mia figlia va cercata"/ Il padre Pietro Pulizzi: "Spero tu sia felice"

D’altra parte, ritiene legittimo l’operato degli inquirenti, che sono tenuti a indagare se nutrono dei sospetti. Tuttavia, questa inchiesta non incide sul lavoro che si sta svolgendo presso la Procura di Pavia, nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, che invece vede indagato Sempio.

Anche in questo caso, Cataliotti si mostra sereno. Ha infatti parlato del lavoro tecnico in corso da parte del pool difensivo: si stanno ripetendo privatamente gli stessi rilievi eseguiti dagli inquirenti — tra analisi genetiche e altre perizie — al fine di verificare in modo indipendente i risultati ufficiali e accertare la correttezza delle eventuali prove raccolte.