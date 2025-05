Delitto di Garlasco, c’è una nuova possibile svolta clamorosa nell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi (e a 10 dalla condanna definitiva del fidanzato della vittima, Alberto Stasi). Secondo le indiscrezioni riportate da Chi l’ha visto?, all’esito delle ricerche condotte dai Vigili del fuoco nel canale di Tromello indicato dal supertestimone a Le Iene poche settimane fa, è stato rinvenuto, tra i vari oggeti di potenziale interesse investigativo, un martello ora da analizzare per vagliare l’eventuale compatibilità con l’arma usata dal killer della 26enne.

Da sempre si ipotizza l’impiego di un oggetto contundente molto pesante, verosimile attizzatoio o alare da camino, o un martello appunto, e ora si procederà agli accertamenti per capire se effettivamente l’attrezzo recuperato dal fondo poche ore fa possa corrispondere alla ricostruzione dell’omicidio.

Il supertestimone, uscito allo scoperto soltanto di recente attraverso l’inchiesta giornalistica della Iena Alessandro De Giuseppe per la trasmissione di Italia 1, avrebbe dichiarato inoltre di aver visto una delle cugine della vittima, Stefania Cappa (mai indagata), gettare un oggetto in quel corso d’acqua che costeggia l’abitazione che all’epoca – nel 2007 -sarebbe appartenuta alla nonna. Tale indicazione sull’identità della giovane coincide con quella riferita dal testimone della prima ora Marco Muschitta, il quale (prima di ritrattare) parlò subito di una ragazza vista in sella a una bici uscire da via Pascoli (strada dove si trova la villetta dei Poggi) quella mattina del 13 agosto con un attrezzo da camino nella mano destra.

E sempre poche ore fa, nel commentare con “stupore” le ricerche dell’arma del delitto a 18 anni dai fatti, è arrivata una precisazione degli avvocati dei genitori di Chiara Poggi attraverso l’Adnkronos. Il legale Francesco Campagna ha dichiarato che la famiglia della vittima è “basita per quanto sta accadendo” relativamente agli sviluppi della nuova inchiesta.

Il collega che con lui asssiste il padre e la madre della 26enne, Gian Luigi Tizzoni, ha precisato inoltre che nessun attrezzo da camino è sparito dall’abitazione teatro del delitto mentre “in casa manca solo un martello“. Impossibile non evidenziare quantomeno una singolare coincidenza con il ritrovamento di un attrezzo di questo tipo proprio nei 300 metri di canale ispezionati dai Vigili del fuoco ieri su indicazione del supertestimone a Le Iene. Nella stessa giornata, a partire dall’alba, i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno condotto perquisizioni a tappeto: a casa di Andrea Sempio, a Voghera, a casa dei suoi genitori, a Garlasco, e nelle abitazioni di due amici del 37enne e di Marco Poggi (fratello della vittima) che avrebbero frequentato la villetta fino all’epoca del delitto, Roberto Freddi e Mattia Capra.