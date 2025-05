Anche oggi Mattino Cinque News ha dedicato ampio spazio al caso di Garlasco, soffermandosi in particolare sugli ultimi risvolti riguardanti le indagini, ma soprattutto, sull’ipotesi che Chiara Poggi possa essere stata uccisa perchè scomoda. Sembra infatti che la ragazza stesse indagando su casi di pedofilia e abusi, senza dimenticarsi dei fatti avvenuti al Santuario della Bozzola, vicinissimo a Garlasco, dove anni fa vi fu una vicenda poco chiara legata a presunti casi di pedofilia. Mattino 5 News ha parlato con un uomo che racconta di aver visto più volte Andrea Sempio allo stesso santuario, un fedele che frequenta da decenni quel luogo di Chiesa.

“Sempio lo vedevo negli anni passati? Qualche volta lo vedevo, Andreo Sempio me lo ricordo, anche Chiara Poggi di sfuggita, ma vagamente e comunque son passati tanti anni, del resto questo è un santuario e viene gente dappertutto. Alberto Stasi l’ho visto ma non qui – ha continuato – ho questo ricordo di Andrea Sempio ma di sfuggita anche Chiara, Sempio l’ho visto più volte, l’ho visto al bar ma anche nel santuario insieme alla compagnia, ma non sono mai stato a curiosare quello che facevano. Cosa si poteva fare al santuario? Pregare e ascoltare funzioni, celebrazioni e ascoltare la preghiera, altre cose non si possono fare. L’ho visto in quegli anni Sempio, nel 2007″.

DELITTO DI GARLASCO, CHI HA VISTO ANDREA SEMPIO AL SANTUARIO

Emanuele Canta, subito dopo l’intervista, ha voluto precisare che la testimonianza rilasciata a Mattino 5 News arriva da “Una persona che frequenta assiduamente quel santuario dalla fine degli anni ’90, lo fa ancora oggi e conosce molto bene la comunità da 30 anni”.

L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che segue il condannato insieme a Giada Bocellari, presente negli studi di Mattino 5 News ha commentato queste parole in maniera molto forte: “Il vostro inviato oggi ci ha regalato una testimonianza che io chiederò che venga acquisita perchè qui c’è un indagato che nega categoricamente di essere andato in quel santuario e un testimone che ci mette la faccia, una persona molto delicata per bene, e che senza nascondersi dice con grande naturalezza che lui ci veniva. Uno dei due mente e quindi bisogna capire chi mente, uno dei due forse si ricorda malissimo, allora vediamo di approfondire quei ricordi, questa persona mi sembra una persona per ben”, ribadisce De Rensis.

DELITTO DI GARLASCO, COSA HA DETTO ANDREA SEMPIO SULLE BOZZOLE

Le parole del legale si riferiscono a quelle che Andrea Sempio ha rilasciato domenica sera a Zona Bianca, su Rete Quattro, in merito ad una sua eventuale frequentazione al santuario delle Bozzole: “Non ho mai frequentato santuario, oratorio, ambiente di Chiesa vicino a questo santuario, credo che non ci sia nessuno in giro che possa dire che frequentavo questi ambienti, non so cosa si facesse li dentro, non ci sono mai stato, non frequentavo quei posti, non ho nulla da dire in merito. Ogni volta che esce un nome o una storia si cerca di collegarla a me, ma non ci sarà nulla che uscirà”.

Un altro, ennesimo, giallo nel giallo? Vedremo se realmente gli inquirenti approfondiranno questa dichiarazione o meno, nel frattempo l’avvocato De Rensis lancia un’ultima “accusa”, in merito al dna di Andrea Sempio trovato sulle unghie di Chiara Poggi: “E’ possibile che Chiara Poggi abbia usato il computer di Alberto Stasi la sera prima e non abbia il dna del fidanzato, mentre ha il dna di Andrea Sempio dopo che ha utilizzato il suo computer 12 giorni prima? Ci vuole anche un po’ di logica”. Secondo la cronaca, il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi potrebbe essere giunto per “trasporto”: Sempio giocava con il pc ai videogiochi in casa dei Poggi a Garlasco e di conseguenza quando la vittima lo utilizzava “acquisiva” il dna dell’amico del fratello, una tesi a cui però non crede l’avvocato De Rensis.