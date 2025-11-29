Si parla di Garlasco a Quarto Grado con le parole dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti: scopriamo che cosa ha detto

L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, è stato intervistato da Quarto Grado nell’ambito dell’indagine su Garlasco e precisamente in merito al filone di cui si sta occupando la procura di Brescia circa l’ipotesi di corruzione. Venditti viene accusato di essere stato corrotto da Giuseppe Sempio per fare in modo che la posizione del figlio, Andrea, venisse archiviata, accuse che i due indagati hanno sempre rimandato al mittente.

“Dopo i tre ricorsi accolti dal Riesame c’è grande soddisfazione e grande fiducia nel tribunale di Brescia – spiega Venditti a Quarto Grado – non altrettanta fiducia nell’attività della procura di Brescia”, per poi aggiungere che: “Mi sono stati restituiti tutti i supporti informatici perché non si hanno parole chiave, significa che non hai elementi per capire cosa stai cercando e se non lo sai significa che non hai niente in mano. Il tribunale del Riesame ha fatto giustizia, ha detto che non ci sono indizi per procedere verso di me”.

Sulle intercettazioni telefoniche in cui si sentono gli esponenti della polizia giudiziaria dell’epoca avere un tono colloquiale con Sempio, Venditti precisa: “È assolutamente normale che la PG abbia un’interlocuzione con gli indagati anche per indurre l’indagato a scoprirsi; certo, è un’attività pericolosa e infatti i due (i carabinieri Spoto e Sapone, non indagati, ndr) si sono esposti e oggi sono chiamati a giustificare questa interlocuzione ritenuta sospetta, ma per me non è così”.

DELITTO DI GARLASCO, VENDITTI E LA “FRETTA” NELLE TRASCRIZIONI

Sul fatto che Venditti avesse messo fretta a presentare le trascrizioni delle intercettazioni, l’ex procuratore spiega: “Io ho ricevuto questa indicazione dal superiore, mi ha detto di svolgere questa indagine con la massima celerità e quindi ho sollecitato a mia volta a fare presto”.

Sui file audio concessi alla difesa di Stasi solo dopo anni, come ribadito più volte dall’avvocato del condannato, Antonio De Rensis: “Sono stato io ad autorizzare la richiesta di copia dei file voce – mostrando i documenti alle telecamere – questa richiesta dell’avvocato De Rensis viene depositata a Napoleone e il procuratore mi delega per provvedere e autorizzo il rilascio. La richiesta era stata impostata non come persona offesa ma come persona interessata, non è stato il dottor Napoleone ad autorizzare il rilascio delle copie, sono stato io”.



DELITTO DI GARLASCO, VENDITTI: “RICORDIAMO CHE C’E’ UN COLPEVOLE”

Sull’indagine nei confronti di Andrea Sempio, Venditti ribadisce il pensiero già espresso più volte: “Mi dispiace per la famiglia Sempio, questa indagine non porterà a nulla perché sconta un peccato originale: il mancato rispetto del giudicato. Tutto ciò che si sta facendo a Pavia è incompatibile con il giudicato, che conferma la condanna in appello di Alberto Stasi. Mi attengo alla sentenza della Cassazione, ed è un obbligo per tutti i pubblici ufficiali, magistrati compresi, attenersi al giudicato. Il procuratore generale Rispoli dice che comunque, visto che c’è una persona che è detenuta, nuove indagini sono sempre benedette; ma se è convinto dell’innocenza di Stasi, gli ricordo che lui è l’organo dell’esercizio dell’azione di revisione: faccia un’istanza di revisione della condanna alla Corte d’Appello di Brescia”.

Ricordiamo che Mario Venditti fu colui che indagò all’epoca, nel 2017, su Andrea Sempio, per poi stralciare la posizione dello stesso indagato dopo circa tre mesi, ritenendolo estraneo ai fatti. Per la difesa di Stasi, quelle indagini furono fatte un po’ troppo frettolosamente, di conseguenza si punta il dito contro gli inquirenti dell’epoca: vedremo se dall’indagine di Brescia emergerà qualcosa a riguardo o se quell’inchiesta verrà ritenuta idonea, come l’ex procuratore Venditti ha sempre sostenuto. Ci aspettiamo infine una replica nei prossimi giorni dell’avvocato De Rensis circa le copie dei file audio consegnategli, dopo che per mesi ha ribadito che la vecchia procura di Pavia non gliele aveva mai consegnate.