Delitto di Garlasco, per Venditti nuova udienza venerdì al Tribunale del Riesame sul sequestro dei suoi dispositivi: "Potrebbero esserci chat cancellate"

GARLASCO E CORRUZIONE, VENDITTI VERSO NUOVA UDIENZA SU DISPOSITIVI

I magistrati bresciani non si arrendono: vogliono analizzare i dispositivi dell’ex procuratore Mario Venditti per capire se fu corrotto nel caso del delitto di Garlasco. Ma spetta al Tribunale del Riesame la decisione: il 14 novembre si terrà infatti l’udienza che stabilirà se il sequestro di pc e cellulari sia legittimo o da annullare.

L’ex pm, che ha già subito due sequestri — quello del 26 settembre, parzialmente annullato, e quello del 9 ottobre, totalmente annullato — ha presentato ricorso contro il terzo, risalente al 24 ottobre, motivato in modo più ampio.

Delitto di Garlasco, nuova testimonianza inedita a Le Iene/ "Altri dettagli utili per chiarire la dinamica"

La Procura di Brescia ha spiegato di aver bisogno di verificare come furono condotte le indagini su Andrea Sempio nel caso Garlasco ed esaminare i rapporti tra Venditti, la polizia giudiziaria, la famiglia Sempio, i loro legali, i consulenti tecnici ed eventuali flussi di denaro.

Per fare ciò, i pm ritengono necessario copiare integralmente tutti i dati contenuti nei dispositivi di Venditti dal 2014 in poi (cioè tre anni prima della presunta corruzione). Questo approccio, però, è duramente criticato dall’avvocato Domenico Aiello, legale di Venditti, secondo il quale non esistono prove di corruzione e, quindi, il sequestro sarebbe sproporzionato.

Delitto di Garlasco, sulla porta impronte di Marco Poggi e carabiniere/ Confermati i risultati di 18 anni fa

Inoltre, la difesa accusa i pm di Brescia di utilizzare le perquisizioni non per cercare prove di un reato specifico, ma per scoprire se esista un reato qualunque: un metodo d’indagine “a strascico”, su lunghi periodi e senza limiti precisi, vietato dalla Cassazione perché viola i diritti dell’indagato e il principio di proporzionalità.

I DUBBI DELL’AVVOCATO TAORMINA

Molto critico nei confronti della Procura di Brescia è anche l’avvocato Carlo Taormina, che in un’intervista ad Affaritaliani ha dichiarato che questa indagine presenta due problemi. Il primo è che, anche se ci fosse stata davvero corruzione, «non significa che possa esserci un’incidenza sull’individuazione del responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi», poiché i soldi potrebbero essere stati usati solo per ottenere più rapidamente l’archiviazione.

Delitto di Garlasco, minacce a Lovati/ L'avvocato: “Non so da dove arrivano, non ho paura né nemici”

L’altro problema è che «prima di parlare di corruzione di chiunque, è evidente che bisogna avere tutti gli elementi necessari». Taormina ha inoltre osservato che appare strano che Venditti abbia attivato intercettazioni telefoniche che avrebbero potuto farlo scoprire come presunto corrotto.

SISTEMA PAVIA, INDAGATO ANCHE IL TITOLARE DI ESITEL

A proposito delle intercettazioni, nell’altro filone dell’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Pavia”, che coinvolge anch’esso Venditti, emerge un nuovo indagato: l’imprenditore Cristiano D’Arena, titolare della società Esitel — che ha gestito per anni le intercettazioni per la Procura di Pavia — e della Cr Service, fornitrice di auto per le indagini.

Secondo quanto riportato dalla Provincia Pavese, in questa parte dell’inchiesta l’accusa sostiene che D’Arena avrebbe concesso ai magistrati “utilità” in cambio di contratti esclusivi o preferenziali. La difesa, tuttavia, nega tutto e si dice fiduciosa riguardo la dimostrazione dell’estraneità di D’Arena.