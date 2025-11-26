Si parla del delitto di Garlasco a Storie Italiane e Olga Mascolo ha intervistato il giudice Stefano Vitelli e i due periti informatici del processo

Si parla di Garlasco a Storie Italiane e l’inviata Olga Mascolo ha realizzato due interessanti interviste, la prima al giudice Vitelli , colui che assolse Alberto Stasi durante il primo processo. Il focus della conversazione è stato su Muschitta, il famoso super testimone giudicato inattendibile dopo che ha depositato una testimonianza, conclusa con “mi sono sbagliato, scusate”.

Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Due giorni fa ho avuto un incontro fortuito con Cassese e Pennini...”

“Con Muschitta è semplice – dice il giudice Vitelli – è stato chiesto un rito abbreviato e quando lo accetti accetti lo stato degli atti. Muschitta ha fatto un racconto e poi l’ha ritrattato, per dire che non è una storia non genuina servono elementi molto forti che non c’erano, è vero che c’era questa telefonata con il padre (l’intercettazione subito dopo la testimonianza, ndr) ma non aveva questa forza per dire che le sue dichiarazioni fossero vere; un giudice non deve forzare elementi d’accusa e difesa”, aggiungendo che “La dichiarazione di Muschitta, se fosse stata ritenuta attendibile, significava prendere il processo di Stasi e buttarlo dalla finestra: non vi erano elementi per dire che le sue parole erano autentiche, quindi il giudice si doveva fermare”.

Delitto di Garlasco, De Rensis: “Chi ha dato la consulenza Linarello a Sulas?”/ E su Muschitta...

DELITTO DI GARLASCO, VITELLI SULL’APPARENTE FREDDEZZA DI STASI

Sull’apparente freddezza di Alberto Stasi durante la famosa chiamata in cui avvisava la polizia di aver trovato Chiara Poggi nella sua casa di Garlasco senza vita, Vitelli ribatte: “L’apparente freddezza della telefonata di Stasi… ricordo che a lui gli venne misurata la pressione arteriosa ed era molto agitato, camminava continuamente sul marciapiede”, riferendosi allo Stasi fuori casa della fidanzata dopo aver scoperto il suo cadavere.

Infine sull’alibi di Stasi scoperto dopo aver esaminato con attenzione il suo computer: “Ci sono state una serie di criticità che sono emerse – racconta il giudice Vitelli – anche alla luce dei molti accertamenti disposti in primo grado; la più clamorosa è stata la sopravvenuta prova dell’alibi di Stasi, lui non aveva detto il falso quando aveva detto che aveva lavorato alla mattina la tesi. Una sera di fine estate mi chiamò questo ingegnere e mi disse: ‘È bene che si sieda perché la sorprenderò. Abbiamo scoperto che Stasi ha lavorato alla tesi’, ho pensato: ‘Houston, abbiamo un problema’”.

Garlasco, Rispoli (pg Brescia): "Venditti? Nessun accanimento"/ "Processi in aula, non vanno discussi in tv"

La seconda intervista su Garlasco di Olga Mascolo è stata quella ai periti Roberto Porta e Daniele Occhietti, coloro che scoprirono che effettivamente Stasi fosse al computer la mattina del 13 agosto 2007 dalle ore 9:35: “Tutti gli eventi avvenuti quella mattinata si sono incastonati in modo certosino all’interno del lavoro della tesi – dice Porta – effettivamente Stasi in quella mattinata era collocato in modo granitico. Lui va avanti fino alle 12:20, poi dopo ci sono degli eventi telefonici”.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DEI PERITI INFORMATICI: “STASI ATTIVA UNA LIBRERIA…”

Quindi racconta un episodio importante: “Stasi attiva una libreria dei sinonimi e contrari e dietro quella libreria c’è per forza un utente. Dalla nostra analisi è emerso che c’è un’attivazione delle librerie alle 11:37 poi completata alle 11:58. Ci sono quindi due elementi che confermano l’alibi, ma nella relazione dei Ris viene evidenziato che quell’attività fosse stata automatica”. Così Occhietti, che di fatto ribadisce quanto detto dal collega: “L’attività nel periodo è confermata e granitica in tutti i suoi aspetti, è coerente in tutto, quindi il racconto di Stasi è assolutamente veritiero e quell’evidenza tecnica ha contribuito a spostare l’orario della morte”.

Poi ha aggiunto e concluso: “La relazione dei Ris era molto ambigua, non puoi scrivere che si attiva in automatico una libreria quando invece serve l’intervento dell’utente”. Ricordiamo che l’episodio del pc di Stasi è uno dei tanti punti controversi dell’indagine del 2007, visto che l’alibi di Alberto fu inavvertitamente cancellato dai carabinieri dopo aver acceso lo stesso pc. Fortunatamente fu ritrovato, come raccontato appunto dal giudice Vitelli, ma in seguito fu traslato l’orario della morte della povera Chiara Poggi.