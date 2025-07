Delitto di Garlasco, il giornalista d'inchiesta Zanella sulla nuova indagine: "Procura di Pavia ha altre prove". E sull'innocenza di Alberto Stasi spiega...

Gianluca Zanella di Darkside torna a parlare del delitto di Garlasco, ma non sul suo canale YouTube, bensì a Calibro 8, il programma condotto da Francesco Borgonovo su Radio Cusano Campus. Per il giornalista, gli indizi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi erano fragili e contraddittori: «L’innocenza di Stasi, di cui io sono convinto, ma non per partito preso, paradossalmente è contenuta nella sentenza di condanna, perché, se la si legge senza preconcetti, ci si accorge della sua illogicità».

Per il giornalista d’inchiesta «non poteva essere condannato con quella sentenza, con quel processo, con quelle indagini». Ad esempio, ha ricordato che è stato condannato sulla base di sette indizi, «ma in realtà sono assolutamente un castello di carta fragilissimo, che sta crollando drammaticamente. Ma già all’epoca quei sette indizi erano smentiti da ciò che era presente in atti».

E, prendendosi la responsabilità delle sue parole, ha aggiunto: «Nella sentenza ci sono delle forti contraddizioni con ciò che è in atti, con ciò che era stato fatto nelle indagini preliminari». Ad esempio, Zanella ha ricordato che lo scambio dei pedali è stato smentito, ma nell’immaginario comune è diventato un indizio. Non esclude, però, che siano coinvolte più persone nell’omicidio di Chiara Poggi: «Se Stasi è l’assassino, non è il solo, perché mi pare ormai innegabile che sulla scena del crimine c’erano più soggetti».

Lo dimostrerebbero le modalità dell’aggressione, perché potrebbero essere state usate due armi diverse e sarebbero stati inferti colpi con forze differenti; inoltre ci sarebbe stato un tentativo di soffocamento. Anche la dinamica, in particolare il fatto che Chiara Poggi non si sia difesa al primo colpo ricevuto, suggerirebbe che stesse parlando con qualcuno.

L’IPOTESI DI UNA VERITÀ SCOMODA

Quindi, il delitto di Garlasco potrebbe non essere stato premeditato, ma frutto di un litigio, magari scaturito dal tentativo di far cambiare idea alla ragazza su qualcosa. L’ipotesi è che Chiara avesse scoperto qualcosa di grave, forse legato ad abusi sessuali nell’ambito familiare o amicale. Nel suo intervento radiofonico viene citata una cugina di Chiara che, in un verbale del 2007, aveva fatto riferimento a una vicenda di pedofilia subita da lei da parte di un amico di famiglia. Per cui Chiara potrebbe aver indagato e scoperto altre verità scomode.

«Nel verbale del 15 agosto 2007 c’è una delle cugine Cappa che, senza che le venga chiesto, si lancia in una ricostruzione del movente e, nel farlo, rievoca una brutta storia che la riguarda, di pedofilia, e io lì vedo una richiesta di aiuto o comunque un tentativo di indirizzare gli inquirenti in una determinata direzione. Ma non coglieranno questo riferimento. Parla di un amico di famiglia; ovviamente le informazioni vanno sempre prese con le pinze, ma i carabinieri avrebbero avuto l’obbligo di aprire un fascicolo, perché l’abuso sessuale su minore ti impone di fare delle indagini, che non sono state fatte», ha dichiarato Zanella.

Inoltre, si è soffermato anche sul comportamento di Alberto Stasi, precisando che è sempre stato coerente e freddo: ad esempio, non ha mai rivolto accuse ad altre persone, ha sempre sostenuto di essere stato al computer.

LA NUOVA INDAGINE SUL DELITTO DI GARLASCO

Per quanto riguarda la nuova indagine sul delitto di Garlasco, Zanella nega che vi sia un complotto per ostacolarla; d’altra parte riconosce che ci sono molti che non vogliono riaprire vecchie ferite, per motivi che ritiene comprensibili. In merito alle piste alternative, il giornalista d’inchiesta ha ridimensionato quella satanica, perché improbabile, mentre sarebbe più plausibile uno sfondo di abusi sessuali coperti e mai indagati adeguatamente.

«La Procura di Pavia non vuol far trapelare granché, se non nulla; infatti, sono tre mesi che giriamo intorno sempre alle stesse cose. Ma la prova scientifica non è quella per eccellenza: va contestualizzata e io sono abbastanza sicuro che ne abbiano raccolte altre, quindi bisognerà aspettare ottobre, la fine dell’incidente probatorio», è la convinzione maturata da Zanella sulla nuova indagine sul delitto di Garlasco.