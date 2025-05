Si apre con il giallo di Garlasco la puntata di stamattina di Storie Italiane, il caso che è stato riaperto clamorosamente nelle ultime settimane dopo le nuove indagini dei carabinieri di Milano nei confronti di Andrea Sempio. In collegamento vi era ancora Massimo Lovati, avvocato proprio di Andrea Sempio, che ha ribadito la propria tesi sulla morte di Chiara Poggi dicendo: “Non credo alla versione data da Alberto Stasi, di aver scavalcato la casa di Poggi, di aver suonato e di non aver trovato nessuno… mi sembra un racconto assai inverosimile, come mi sembra inverosimile quella telefonata che lui ha fatto ai carabinieri dopo aver detto di aver trovato il corpo riverso della telefonata”.

E ancora: “E’ un racconto inverosimile a cui non credo assolutamente, credo che Alberto Stasi sia stato imbeccato da qualcuno in questo racconto, lui non è mai entrato in questa casa, questa è la mia opinione. E questo poi è un omicidio senza movente, c’è poco da fare, se non c’è movente… se lui non è stato e non c’è movente vuol dire che lui sta coprendo degli altri che gli hanno detto di dire così”.

DELITTO GARLASCO, BOCELLARI: “INVEROSIMILE LA TEORIA DEL SICARIO”

Storie Italiane ha parlato anche con Giada Bocellari, uno degli avvocati di Alberto Stasi che descrive la ricostruzione di Lovati: “Come abbastanza inverosimile, non si capisce chi dovrebbe coprire Alberto Stasi. Poi Stasi non chiama i carabinieri ma il 118, inoltre ci sono elementi che dimostrano che Alberto sia entrato in casa Chiara, come ad esempio quando descrive il corpo di Chiara, in fondo alle scale dove è stato poi trovato dai carabinieri. Come avrebbe fatto a descrivere il corpo se non lo avesse mai visto? Nessuno lo ha mai spiegato, nemmeno le sentenze”.

E ancora. “Nella casa non ci sono impronte neanche dei carabinieri, che hanno ammesso di essere entrati senza i calzari. La colpa è del sangue secco… in ogni caso Alberto Stasi in quella casa ci è entrato e il corpo l’ha trovato, e poi va dai carabinieri: sfido chiunque ad entrare in quella casa e a non spaventarsi a morte nel vedere cosa ci fosse, il sangue dappertutto. Quindi rispetto l’opinione del collega ma credo che un sicario non avrebbe fatto un omicidio di questo tipo, non è un omicidio pulito, che è stato un massacro”.

DELITTO GARLASCO, LOVATI: “UN SICARIO AGIREBBE PROPRIO COSI’…”

Ma Lovati aggiunge: “Un sicario cerca di intervenire sul luogo del delitto dando una parvenza di non essere un sicario: se questo entrava e le piazzava un foro nella fronte, non andava bene con il racconto di Alberto Stasi, è ovvio”. Quindi l’avvocato aggiunge: “Alberto Stasi non copre il sicario, copre chi ha mandato il killer. Il sicario non conosce i propri mandanti ne tanto meno i mandanti lo conoscono, lui copre i mandanti dell’assassino di Chiara Poggi”.

Per Bocellari però: “La posizione di Stasi è stata scandagliata a 360 gradi fin dall’infanzia, contatti telefonici, non telefonici e telematici e non risulta traccia di questo, quindi per me è una teoria molto fantasiosa”.

In studio a Storie Italiane vi era anche Massimo Lugli, che sembra concordare con la legale di Alberto Stasi: “L’avvocato di Sempio ha una fantasia notevole, stiamo cercando una situazione complicata: l’idea di questo ragazzo che è innocente e che mente… allora inventiamoci qualsiasi scenario. Il delitto poi è risolto, non c’è una revisione del processo, quand’anche Sempio venisse condannato avremmo comunque due condannati”.

DELITTO GARLASCO, IL GIALLO DELLE BICICLETTE

La discussione è quindi virata sulla famosa bicicletta che ha “incastrato” Alberto Stasi e a riguardo Giada Bocellari racconta: “Quella bici da donna nera è stata vista da due testimoni, in due posizioni diverse alle 9:10 e alle 9:30 circa. La seconda testimone vede anche il cancelletto pedonale di casa Poggi spalancato, come se qualcuno stesse per uscire. La bici nera da donna fino al 2009 non è mai stata considerata, addirittura il pm dice che non è interessato a chi fosse in casa Poggi a quell’ora, visto che l’orario era differente”.

Giada Bocellari ha ricordato poi che durante il processo per l’omicidio di Garlasco: “La bici diventa importante quando si scopre l’alibi di Stasi e si sposta l’orario della morte. Nessuno è andato a vedere se vi fossero altre bici, ma si è concentrati solo sulle bici di Alberto Stasi, questo è un dato oggettivo. Nessuna delle bici della famiglia Stasi corrisponde a quella delle due testimoni. Se leggete la sentenza di condanna c’è scritto che Stasi poteva avere anche altre biciclette”. Per Lovati però: “Se la questione della bici non ha avuto rilevanza allora come può averlo oggi, dopo 18 anni. Sono questioni irrilevanti”.

Per Giada Bocellari invece: “C’è una indagine in corso quindi tutti questi elementi andranno rivisti. Il dato certo è che quando Chiara disattiva l’allarme alle ore 9:12 di quel giorno c’è qualcuno in casa di Chiara arrivato lì con una bici da donna e l’altro dato incontrovertibile è che la famiglia di Stasi non aveva in uso una bici di quel tipo, si tratta di dati importanti anche per la posizione di Andrea Sempio”.

C’è poi la questione della famosa testimonianza di Muschitta, mai chiarita fino in fondo, che avrebbe confessato una serie di dettagli per poi essere ritenuto inattendibile: “Io me la sono fatta un’idea – racconta Giada Bocellari – secondo me gli inquirenti dovrebbero fare luce anche su questi aspetti, se vi sia qualcosa su cui occorre fare luce”. Insomma, una serie di misteri che speriamo possano essere risolti con questa nuova indagine.