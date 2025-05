Si parla del delitto di Garlasco stamane negli studi di Mattino 5 News, talk in diretta su Canale 5, e in studio vi era Antonio De Rensis, uno degli avvocati di Alberto Stasi. Ancora una volta il focus è stato sul famoso scontrino di Andrea Sempio, il ragazzo amico del fratello di Marco Poggi, che è tornato d’attualità in queste ore dopo che nella vicenda sarebbe spuntato un nuovo uomo, Antonio, un ex vigile del fuoco.

Alcune indiscrezioni che al momento non si possono accertare sottolineano che quello scontrino potrebbe essere stato fornito appunto da Antonio alla famiglia di Andrea Sempio e a riguardo De Rensis precisa: “Questo scontrino, come ho detto decine di volte, posso averlo fatto anche io, nel senso che non vi è alcuna prova che lo abbia fatto lui, non vi è alcun riferimento, la cella telefonica è sempre stata a Garlasco… certo è che se il vigile del fuoco avesse detto particolari che spostano la presenza della signora Sempio (la mamma di Andrea ndr), in altro luogo rispetto a quello dichiarato anche davanti alle tv, allora la situazione cambia, ma cambia radicalmente”.

Quindi l’avvocato di Stasi ha precisato: “Se quell’uomo fosse con la signora a Vigevano la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi il racconto della signora fatto fino ad oggi sarebbe un racconto smentito, poi gli inquirenti avranno tutte le capacità per approfondire smentire e indagare.

DELITTO GARLASCO, DE RENSIS: “LE INDAGINI TRADIZIONALI…”

“Concludo dicendo che, come dico dal primo giorno, la storia professionale e il valore dei tre magistrati e dell’eccellenza dei carabinieri meritano fiducia e rispetto, le indagini tradizionali sono almeno importanti quanto quelle scientifiche, forse di più”.

Secondo l’avvocato di Alberto Stasi l’indagine starebbe comunque prendendo una strada precisa, e non esclude delle novità importanti nelle prossime settimane: “Immagino che le indagini stiano andando velocemente verso il concorso con omicidio e chissà che non avremo sorprese negli orari di qualche altro soggetto. Io guardo con fiducia al lavoro di persone stimate da tutti – ribadisce per poi aggiungere in merito ad altri soggetti – mi riferisco a ignoto 2 ma anche ad altre persone che potrebbero essere entrate in quella casa e in quell’orario”.