Sulle nuove indagini relative al delitto di Garlasco, che la Procura di Pavia sta conducendo, forse non sappiamo ancora tutto; infatti, la genetista Marina Baldi nutre il convincimento che gli inquirenti possano essere in possesso di un elemento importante, che però non è noto pubblicamente. “Io mi sono fatta l’idea che la procura abbia qualcosa di concreto, un asso nella manica che tirerà fuori al momento opportuno, perché le indiscrezioni dicono che sono quasi tre anni che indagano”, ha dichiarato la biologa e specialista in genetica medica ai microfoni di Tv7.

Pur non essendosi mai occupata dell’omicidio di Chiara Poggi, Baldi ha studiato in tutti questi anni il caso, essendo diventato importante per le analisi forensi. Alla luce di ciò, ritiene che sia difficile rimettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi. “Pur essendo convinta che quell’impronta palmare e quel DNA sotto le unghie di Chiara possano essere attribuibili ad Andrea Sempio, con tutte le criticità, non credo che questo modificherà particolarmente la sentenza passata in giudicato sul delitto di Garlasco. Al momento non vedo nulla che possa scardinare quella sentenza”.

DELITTO DI GARLASCO, I DUBBI DI MARINA BALDI

Marina Baldi si è soffermata anche sul clamore suscitato dall’impronta 33, attribuita dalle nuove indagini ad Andrea Sempio. Una svolta che non deve sorprendere, perché ora ci sono “metodologie sicuramente molto più efficaci”. Ma difficilmente diventerà una prova valida, per la genetista, così come il DNA sulle unghie di Chiara Poggi: “Oggi è stato considerato in qualche modo interpretabile, con tutte le limitazioni possibili e immaginabili. È un DNA scarsissimo, solo su due dita di due mani diverse, non mi dà l’idea di un DNA che si deposita sotto le unghie in un’azione di difesa, perché altrimenti sarebbe stato cospicuo. Ci sarebbe stato più materiale”.

Inoltre, in quelle tracce non c’è il codice genetico unico e irripetibile di Andrea Sempio, ma un segmento del cromosoma Y, quindi solo una porzione del DNA, che “appartiene a tutti i maschi della famiglia”, per cui “dal punto di vista giuridico è poco significativo”.

Per quanto riguarda le nuove indagini, per la genetista si tratta comunque di un buon segnale: “Secondo me la correttezza e l’etica fanno sì che bisogna mettersi in discussione, quindi vanno bene tutti gli accertamenti. Se confermeranno quanto fatto all’epoca, bene; se emergeranno differenze, andranno valutate in dibattimento. Certe volte si fanno degli errori: il più bravo è quello che sbaglia meno. Tutto questo meccanismo messo in moto deve farci capire che siamo in grado di metterci in discussione. Chi lo fa, cerca davvero la verità”.

DELITTO DI GARLASCO, PARLA IL GENETISTA DELLA FAMIGLIA POGGI

Ma a Tv7 è intervenuto anche Marzio Capra, genetista scelto dalla famiglia di Chiara Poggi come consulente dopo l’omicidio. “Gli approfondimenti vanno bene, così pure le verifiche e i controlli: sono doverosi; tuttavia, il reiterare continuo degli stessi elementi, alla fine, un po’ stanca e diventa anche inutile”.

L’esperto è apparso sorpreso dalla nuova attività investigativa della procura di Pavia: “Non ho trovato particolari pecche nell’esecuzione delle analisi, anzi”. In riferimento all’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio, ha spiegato cosa accadde all’epoca: “All’inizio non era evidente sul muro. Quando venne evidenziata insieme alle altre, venne fotografata. Non fu scartata, tutta la zona venne attenzionata, ma col prosieguo degli accertamenti le impronte di quella zona persero di significatività”.

Invece, in merito alle tracce sotto le unghie: “Quando analizzammo i margini ungueali della ragazza, non vi era assolutamente presenza in particolare di materiale biologico appartenente a un soggetto maschile”. Infine, Capra ha confermato che la famiglia sta seguendo l’evolversi delle nuove indagini: “È una storia che sembra infinita, ma seguiamo e vediamo: valuteremo questi eventuali nuovi risultati”.