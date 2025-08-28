Delitto Garlasco, a Zona Bianca De Rensis contesta la sentenza di condanna per Stasi, basata sui 23 minuti non confermati dalla Pm della prima indagine

Garlasco, a Zona Bianca si torna a discutere degli errori della prima indagine, in particolare delle prove che poi hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. L’avvocato De Rensis, difensore dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, è intervenuto al dibattito portando le dichiarazioni di Rosa Muscio, la Pm che all’epoca si occupò del caso, che definì chiaramente la perizia medico legale riguardo all’orario durante il quale si sarebbe compiuto il delitto “indefinita”.

Questo perchè le indicazioni fornite erano soltanto orientative e parlavano di una fascia oraria che poteva comprendere tutta la mattinata del 13 agosto, mentre nei vari gradi di giudizio Stasi fu condannato sempre portando come certezza quei 23 minuti come tempo utile per commettere l’omicidio.

Sulla questione è intervenuta in trasmissione anche l’ex magistrato Simonetta Matone, che di fatto convalida i dubbi del legale affermando: “Non solo non si può, ma non si può fondare una condanna su questo. Si può anche fare, ma un’incertezza di questo genere deve essere usata a favore dell’indagato“.

Delitto Garlasco, ex magistrato Matone: “Poco probabile che il delitto sia avvenuto in soli 23 minuti”

Nuova indagine Garlasco, a Zona Bianca torna a parlare l’avvocato di Stasi De Rensis, che nell’analisi di tutte le omissioni e gli errori compiuti durante la prima inchiesta individua un particolare apparentemente marginale, ma che se approfondito potrebbe far emergere dubbi sulla sentenza di condanna.

La questione è sull’orario che periti e medici legali avevano indicato come quello utile per compiere l’omicidio, attribuito all’ex fidanzato di Chiara Poggi, che avrebbe agito in soli 23 minuti. Una tesi che però contraddiceva quella della pm Muscio, che nel 2007 già aveva dichiarato che questi tempi erano soltanto indicativi e che bisognava prendere in considerazione tutta la mattinata.

Tuttavia, in tutto il processo, come sottolinea il legale, i giudici si sono concentrati esclusivamente sull’intervallo che va dalle 9.12 alle 9.35. L’ex magistrato Matone a proposito di questo dettaglio conclude: “Non voglio dire che Stasi è innocente, ma appare poco probabile in uno spazio di tempo così piccolo riuscire a commettere un omicidio caratterizzato da una animosità e un odio particolare nei confronti della vittima e poi cancellare le proprie tracce e tornare a casa a scrivere due pagine di tesi di laurea“.