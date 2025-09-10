Arrestato Flavius Savu, accusato del ricatto all'ex rettore del Santuario della Bozzola: la sua versione (poco convincente) del delitto di Garlasco

A due passi dalla riapertura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco che vedono – come sarà ormai ben noto – indagato Andrea Sempio, la procura di Milano è riuscita a concludere l’arresto del romeno 44enne Flavius Savu da anni latitante in seguito a una condanna per fatti scollegati all’omicidio di Chiara Poggi e che da diversi mesi a questa parte è tornato alla ribalta della cronaca dopo aver avanzato (ci torneremo tra un attimo) una serie di ipotesi sul delitto di Garlasco ritenute – per ora – solamente suggestive e poco solide.

Delitto di Garlasco, la profezia di De Rensis (legale Stasi)/ "C'è una scheggia impazzita forse decisiva…"

Partendo dalla figura di Flavius Savu è utile ricordare che il caso giudiziario che lo riguarda risale al 2014 quando fu denunciato da don Gregorio Vitali e don Pietro Rossoni e arrestato in flagranza assieme al complice Florin Tanasie: la loro colpa era quella di aver estorto migliaia di euro al rettore e al vice retore (appunto, don Vitali e don Rossoni) del Santuario della Bozzola – a due passi da Garlasco – affinché non diffondessero dei sedicenti video e audio a sfondo erotico che li ritraevano.

Delitto di Garlasco, Vitelli: "Ho assolto Alberto Stasi per almeno 3 motivi"/ "Sempio? C'è un dato bizzarro…"

Sia Savu che Tanasie erano stati processati e condannati in via definitiva per l’estorsione a 5 anni di reclusione, ma visto che non era stata richiesta la misura cautelare il carcere durante il processo, avevano lasciato l’Italia risultando – dunque – latitanti: il fascicolo a loro carico era stato riaperto solamente poche settimane fa e in queste ore Savu è stato individuato a Zurigo e arrestato e nelle prossime ore sarà estradato verso l’Italia.

Flavius Savu, Condannato per aver ricattato don Vitali, ex rettore della Bozzola

Insomma, i fatti relativi a Savu sono del tutto scollegati all’omicidio di Garlasco, ma a creare un collegamento era stato lo stesso latitante lo scorso maggio nel corso di una puntata della trasmissione Chi l’ha visto: il romeno, infatti, in un brevissimo intervento aveva raccontato che Chiara Poggi era venuta a conoscenza di (è bene precisarlo: presunti) festini a luci rosse che da tempo si svolgevano all’interno del Santuario della Bozzola, parlando anche di abusi ai danni che minori che la studentessa intendeva denunciare.

Delitto di Garlasco, verso proroga incidente probatorio/ Mancano dei dati grezzi, periti convocati a Milano

Non solo, perché a dar adito a questa versione sul delitto di Chiara Poggi ci aveva pensato – pur con alcune contraddizione – anche il nipote dello stesso Flavius Savu in un memoriale consegnato ai suoi legali e redatto in carcere (in cui si trova per un altro omicidio): la versione dei presunti abusi scoperti dalla vittima di Garlasco era piaciuta anche all’avvocato di Andrea Sempio – il dottor Massimo Lovati – che più volte ha parlato di un killer ingaggiato affinché il segreto non venisse rilevato.

Ulteriore adito a questa versione è arrivato anche dalla famosa cartella – che per ora non trova grandi spiegazioni – “Pedofilia” trovata sul computer di Chiara Poggi: dal conto suo il legale di Savu ha già confermato l’estradizione del suo assistito nelle prossime ore e ha confermato che si renderà disponibile a rilasciare dichiarazioni sul delitto di Garlasco; fermo restando che – per ora – la Procura ritiene solamente suggestivo e privo di fondamento il suo racconto.