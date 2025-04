Il generale Garofano era presente come sempre negli studi di Quarto Grado, e la puntata di ieri è stata occasione per lo stesso ex comandante dei Ris di fare chiarezza in merito alla sua posizione nella vicenda del delitto Garlasco. Andrea Sempio, di nuovo indagato, lo aveva nominato come suo consulente ma la difesa di Alberto Stasi lo ha ricusato in quanto avrebbe già svolto degli accertamenti all’epoca del delitto di Chiara Poggi.

Garofano ha precisato: “E’ la prima volta che una difesa segnala l’incompatibilità di un consulente di parte perchè il consulente di parte non può essere ricusato”. E ancora: “L’oggetto dell’incidente probatorio è l’analisi del dna fatta dal professor De Stefano, nuovi reperti e l’analisi delle paradesive”.

DELITTO GARLASCO, GAROFANO: “PERCHE’ IL DOTTOR CAPRA…”

Parlando del delitto Garlasco il generale Garofano ha proseguito: “Queste analisi furono fatte dai miei ex collaboratori come consulenti nominati dalla procura e fecero due sopralluoghi il 5 di settembre del 2007 e il 12 settembre, ai quali io non partecipai, per altro chiesi di partecipare come ufficiale di polizia giudiziaria a uno di questi due e il pubblico ministero non mi autorizzò”.

“Quindi a tutta quest’attività che è stata fatta e che è oggetto del prossimo incidente probatorio non ho partecipato, le analisi sono state fatte indipendentemente dai miei collaboratori, le relazioni sono state firmate da loro e loro hanno testimoniato”. Garofano spiega quindi che non ci sarebbe incompatibilità fra le prime indagini sul delitto Garlasco e quelle nuove, non essendo mai entrato in casa Poggi per prelevare campioni biologici.

“Mi sembra davvero paradossale – ha proseguito – questa segnalazione di incompatibilità perchè se fossi incompatibile io dovrebbe esserlo anche il dottor Capra, perchè il dottor Capra molto più di me… mi sembra un provvedimento concentrato molto stranamente su di me… il dottor Capra (genetista che partecipò alle prime indagini, ieri in studio a Quarto Grado ndr) ha partecipato anche a quei sopralluoghi a cui io non ho partecipato, eppure non è stato sfiduciato”.

E ancora: “Io sono entrato nella casa dei Poggi perchè come ho spiegato ai Gip mi sono occupato della Bpa ovvero dello studio della forma e della distribuzione delle macchie di sangue dopo che i miei colleghi come consulenti avevano già fatto il sopralluogo e il repertamento delle tracce”. Garofano aggiunge: “La difesa ha tutti i diritti, ci mancherebbe altro, ma mi sembra che c’è stata una concentrazione nel voler, non so da chi, screditarmi a tutti i costi senza un motivo”. Gianluigi Nuzzi ha chiosato: “Penso che ci sia qualcuno a cui dà fastidio che il generale Garofano faccia parte della nostra trasmissione da tanti anni, ma quando lui fa il consulente lo diciamo sempre, perchè non è che campa con i soldi di Mediaset, quindi ha le sue consulenze e parla come consulente e non come nostro esperto”.